AmazFit Cor 2: smartband con venti giorni di autonomia a poco più di 38 euro

Dopo le indiscrezioni e le prime immagini emerse nei giorni scorsi, Huami ha svelato ufficialmente AmazFit Cor 2, indossabile dedicato al fitness da oggi disponibile alla vendita in Cina. Come ricorderete, si tratta di un’azienda controllata da Xiaomi, con tutto ciò che questo comporta in termini di compatibilità con l’ecosistema dell’azienda cinese.

Da un punto di vista tecnico, sono poche le differenze con il modello precedente: display IPS LCD touchscreen a colori da 1,23 pollici con risoluzione di 160 x 80 pixel e copertura in vetro 2.5D con trattamento speciale anti-impronte; possibilità di poter visualizzare messaggi, email, SMS, chiamate e altre notifiche; cardiofrequenzimetro con misurazione dei battiti cardiaci manuale o continua; supporto al tracciamento delle attività fisiche, del sonno, delle calorie bruciate, della distanza percorsa e dei passi; possibilità di consultare il meteo per i successivi 7 giorni ed utilizzare funzioni quali sveglia, cronometro, timer e supporto alla connettività NFC per i pagamenti. AmazFit Cor 2 è in grado, inoltre, di resistere ad immersioni fino a 50 metri e alla polvere.

Esteticamente l’indossabile di casa Huami presenta un corpo in metallo e policarbonato, è alimentato da una batteria da 160 mAh che assicura una autonomia di circa 20 giorni e dispone di un sensore che permette al device di essere rilevato quando indossato, Bluetooth 4.2 LE e cinturino rimovibile in gomma. L’Amazfit Cor 2 è disponibile in colore nero, ed è venduto ad un prezzo di prezzo di 299 yuan (circa 38 euro).