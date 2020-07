Amazfit ZenBuds, ecco gli auricolari per rilassarsi

Gli auricolari Amazfit ZenBuds hanno raggiunto il mercato globale: si tratta di un prodotto che non è pensato per la riproduzione di contenuti mediali, bensì per rilassare gli utenti. ZenBuds sono disponibili su IndieGogo.

Amazfit ha appena presentato anche nel mercato globale questi auricolari costruiti con materiali morbidi e leggeri. Essi consentono ai consumatori di ascoltare alcuni suoni rilassanti disponibili nella libreria caricata negli auricolari stessi. Pochi mesi fa hanno addirittura vinto un premio grazie al loro design curato.

Questa novità è particolarmente utile specialmente quando l’utente si appresta ad andare a letto: ZenBuds presenta un sensore che assicura lo spegnimento non appena il proprietario si sarà addormentato, oltre a quello per il monitoraggio della qualità del sonno.

Secondo le prime informazioni, gli auricolari assicurano 12 ore di autonomia con una singola ricarica. Le spedizioni inizieranno a settembre, ma i consumatori potranno già effettuare l’acquisto su IndieGogo. Il prezzo scontato è pari a 61 euro, invece di 129 euro. Non si esclude che gli auricolari possano presto arrivare anche negli altri negozi online e fisici.