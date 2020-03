Android 10: aggiornamento ripartito per Mi A3, entro marzo per Mi A2 Lite

Rapporto complicato tra Xiaomi e Android 10. Gli smartphone Android One del produttore cinese – come Mi A3 e Mi A2 Lite – avrebbero dovuto ricevere l’aggiornamento in tempi rapidi rispetto agli altri modelli. Non solo il rilascio ha subito dei ritardi, ma al momento del passaggio alla nuova versione del sistema del robottino verde si sono verificati dei bug importanti che hanno spinto l’azienda di Lei Jun a ritirarlo e a mettersi al lavoro per risolvere i problemi.

Stando a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, Xiaomi sembra essere pronta a rilasciare Android 10 per Mi A3. L’aggiornamento è di nuovo disponibile per gli utenti e pesa 1,37 GB. Nel frattempo, sono state aggiornate anche le patch di sicurezza che ora datano marzo 2020. Le novità ovviamente non cambiano e introducono la dark mode a livello di sistema, nuove gesture e un maggiore controllo della privacy. L’arrivo è stato segnalato dagli utenti in Brasile e in India, ma in pochi giorni dovrebbe raggiungere tutti gli altri mercati.

Xiaomi Mi A3, smartphone Android One

I possessori di Mi A2 Lite, invece, dovranno pazientare ancora un po’. Secondo quanto dichiarato dalla società cinese, l’aggiornamento dovrebbe riprendere entro marzo. “Xiaomi è cosciente dei problemi dell’aggiornamento Android 10 su Mi A2 Lite ed il lancio ai suoi possessori è stato attualmente sospeso. Il nostro team sta lavorando per risolvere il problema ed il nostro obiettivo è darvi un aggiornamento OTA nel corso del mese di marzo” si legge nel post pubblicato sulla community ufficiale.

Inoltre, ben consapevole dei gravi problemi riscontrati in alcuni casi che hanno reso impossibile l’utilizzo dello smartphone, Xiaomi ha invitato gli utenti a recarsi in un centro di assistenza autorizzato per chiedere la riparazione del dispositivo. C’è da dire che molti dei possessori di Mi A2 Lite sono cittadini europei e non sarà di certo semplice per alcuni (penso principalmente a quelli italiani) recarsi in un centro Xiaomi vista la delicata situazione che si sta vivendo a causa del COVID-19.