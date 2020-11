Android 11 con MIUI 12 arriverà su tutti questi Xiaomi

Oggi è emersa una lista non ufficiale – ma molto attendibile – che elenca la maggior parte degli smartphone Xiaomi che riceveranno tramite aggiornamento OTA Android 11 con la personalizzata interfaccia utente MIUI 12.

Ricordiamo che l’azienda cinese, prima di inviare OTA le varie versioni, usa degli step per mettere in chiaro in quale stato si trovano gli aggiornamenti. Nell’elenco si parla di “revisione software interna”, per poi passare a “in preparazione Open Beta” e infine a “Open Beta”. Detto questo, vediamo l’elenco:

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / Mi 9 Lite / Mi CC9 Meitu Edition / CC9 Pro

Redmi K20 Pro / Premium

Redmi K20

Poco M2

Poco X3 NFC

Poco M2 Pro

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Black Shark 3, 3S, 3 Pro

Xiaomi Black Shark 2, 2 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth / Lite Zoom

Mi Note 10 / Pro

Mi Note 10 Lite

Redmi K30i 5G

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K30 5G / Racing Edition

Mi 10T Pro

Mi 10T / Redmi K30s Ultra

Mi 10T Lite

Mi CC9 / Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi Note 9 Pro Global

Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime

Redmi 9 India

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Redmi Note 9s / Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

Tutti questi dispositivi riceveranno Android 11 con l’interfaccia utente MIUI 12 e attualmente si trovano in diverse fasi di sviluppo, come detto prima.

Ma ci sono anche le noti dolenti. Se siete proprietari di uno smartphone Xiaomi nato con la MIUI 9 non riceverete l’aggiornamento, e nemmeno i dispositivi in questa lista lo riceveranno:

Mi CC 9e

Redmi Note 7, 7S, 7 Pro

Redmi Note 8, 8T, 8 Pro

Redmi 8, 8A, 8A Dual

In attesa della MIUI 13, godiamoci questa MIUI 12.