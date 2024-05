Android 15 aumenterà l'autonomia degli smartphone fino a 3 ore, ecco come

Nell'ambito del recente evento Google I/O 2024, sono state presentate significative novità per quanto riguarda la prossima versione di Android, tra cui una migliore ottimizzazione della durata della batteria. La versione beta 2 di Android 15 ha introdotto miglioramenti significativi per i dispositivi compatibili, promettendo un incremento fino a tre ore della vita della batteria in modalità standby su alcuni modelli.

L'aumento della durata della batteria è stato possibile grazie al miglioramento della modalità Doze, introdotta per la prima volta con Android 6.0. Questa funzione consente al sistema di limitare le attività delle app e l'accesso alle risorse di sistema quando il dispositivo non è in uso, diminuendo così il consumo di energia.

Con Android 15, il tempo necessario per attivare la modalità Doze è stato ridotto del 50%, permettendo ai dispositivi di entrare più rapidamente in uno stato di basso consumo energetico. Questo cambiamento ha portato a un significativo aumento della durata della batteria in standby.

Intervistato da Android Authority, Dave Burke, Vice Presidente del reparto ingegneristico della piattaforma Android, ha spiegato:

"Per Android 15, abbiamo ridotto di metà il tempo per attivare la modalità Doze. Ciò significa che entriamo nel Doze 50% più velocemente e, di conseguenza, su alcuni dispositivi abbiamo riscontrato fino a tre ore in più di durata in standby. Questo rappresenta un miglioramento generale della versione 15 applicabile a tutti i dispositivi".

Il miglioramento nella durata della batteria avrà un impatto positivo su tutti i dispositivi compatibili con Android 15, grazie a un aggiornamento di una delle caratteristiche chiave del sistema operativo. Anche WearOS, il sistema operativo per dispositivi indossabili basato su Android 14, beneficerà di questo aggiornamento.

È previsto che WearOS 6 verrà rilasciato il prossimo anno, portando con sé ulteriori ottimizzazioni basate sulle innovazioni di Android 15 in termini di risparmio energetico. Di certo una notizia che i possessori di smartwatch apprezzeranno.