Android 15 e il Pixel Drop di ottobre: sicurezza, produttività e funzionalità AI

Oggi, 15 ottobre 2024, Google ha iniziato la distribuzione di Android 15 sui dispositivi Pixel, portando con sé una serie di aggiornamenti pensati per migliorare la sicurezza, la produttività e l’esperienza utente su telefoni, tablet e smartwatch.

Insieme al Pixel Drop, questi aggiornamenti offrono nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale, migliorano la fotocamera, ottimizzano l’uso su schermi grandi e introducono protezioni avanzate contro i furti. Ecco una panoramica delle principali novità.

Sicurezza avanzata contro i furti

Una delle novità più importanti di Android 15 è il Blocco Rilevamento Furti, che utilizza l’intelligenza artificiale per proteggere il dispositivo durante un tentativo di furto. Grazie all’apprendimento automatico, il sistema rileva movimenti sospetti, come se il dispositivo fosse rubato da qualcuno che sta scappando, e blocca automaticamente lo schermo.

Questa funzione si affianca al Blocco Remoto, che permette di bloccare rapidamente il dispositivo da remoto utilizzando un numero di telefono verificato. Queste funzionalità sono disponibili per la maggior parte dei dispositivi Android 10+ grazie a un aggiornamento di Google Play Services.

Inoltre, Android 15 introduce ulteriori protezioni per prevenire l’accesso non autorizzato, come la richiesta di autenticazione per modificare impostazioni sensibili (es. rimozione della SIM o disattivazione di "Trova il mio dispositivo") e blocchi automatici dopo più tentativi falliti di accesso. Queste misure scoraggiano i furti, rendendo più difficile rivendere o accedere a un dispositivo rubato.

Spazio privato e miglioramenti per i dispositivi pieghevoli

Per chi desidera maggiore privacy, Android 15 introduce lo spazio privato, una sorta di cassaforte digitale che permette di nascondere app sensibili, come quelle dei social o bancarie, dietro un ulteriore livello di autenticazione. Quando lo spazio privato è attivo, queste app sono invisibili nella lista delle applicazioni e protette da occhi indiscreti.

Anche i dispositivi pieghevoli e tablet beneficiano di Android 15. Nuove funzionalità, come la possibilità di fissare la barra delle applicazioni sullo schermo, facilitano il multitasking e migliorano la produttività. Il pairing delle app permette di aprire combinazioni di app utilizzate frequentemente in modalità schermo diviso, come Gmail e Google Drive, semplificando il lavoro in mobilità.

Aggiornamenti della fotocamera e altre funzionalità AI

L'aggiornamento migliora anche la fotocamera sui dispositivi Pixel. Con la funzione Audio Magic Eraser, ora è possibile isolare e regolare il volume dei singoli suoni nei video, mentre la modalità Low Light Boost migliora la resa delle foto in condizioni di scarsa illuminazione. Gli utenti Pixel 8 (che potete trovare su Amazon) possono anche sfruttare una nuova funzione per la fotografia subacquea, che ottimizza i colori e la qualità delle immagini.

Inoltre, l’intelligenza artificiale continua a svolgere un ruolo centrale con Gemini, ora disponibile su tutti i modelli di Pixel Buds. Gemini consente di interagire vocalmente per ottenere indicazioni, informazioni o anche per fare brainstorming. È disponibile anche una nuova integrazione con le schermate salvate, che permette di cercare contenuti salvati in precedenza semplicemente chiedendo all’assistente vocale.

Aggiornamenti per Pixel Watch e Tablet

Per gli utenti di Pixel Watch, ci sono nuove funzionalità che migliorano la comunicazione e la salute. La nuova piastrella contatti consente di accedere rapidamente ai contatti preferiti, mentre le reazioni email con emoji possono ora essere inviate direttamente dall’orologio. Il rilevamento della perdita di battito cardiaco, una funzione di sicurezza introdotta con Pixel Watch 3, è ora disponibile in Belgio, Italia e Spagna.

Infine, anche il Pixel Tablet riceve nuove funzionalità, come il trasferimento semplificato dei media tra tablet e telefono e la possibilità di gestire notifiche tra dispositivi.

Con Android 15 e il Pixel Drop di ottobre, Google continua a innovare per offrire un'esperienza utente più sicura, produttiva e integrata. Grazie all'intelligenza artificiale, nuove funzionalità di sicurezza e miglioramenti per i dispositivi, Android si conferma come una piattaforma versatile e in costante evoluzione.