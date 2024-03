Android 15 potrebbe rifiutarsi di installare alcune app

Android 15, la nuova versione del noto sistema operativo, internamente chiamata "Vanilla Ice Cream", sta generando interesse e discussioni grazie alle sue potenziali implicazioni sulle app disponibili per gli utenti.

Il primo e secondo test di anteprima per sviluppatori (DP1 e DP2) sono già stati rilasciati il 16 febbraio e il 21 marzo, rispettivamente, offrendo un assaggio delle nuove funzionalità e delle modifiche apportate da questa iterazione di Android.

Uno dei cambiamenti più discussi riguarda il supporto per le app. Fino a ora, su Android 14, le app erano compatibili con dispositivi che eseguivano almeno Android 6.0. Tuttavia, con Android 15, sembra che questa compatibilità possa subire una modifica significativa.

Secondo quanto riportato da Android Police, Android 15 potrebbe bloccare l'installazione di app progettate specificamente per Android Marshmallow (6.0). Questo significa che gli utenti potrebbero non essere in grado di installare determinate app che sono state sviluppate con il supporto solo per versioni più datate del sistema operativo.

Ma perché questa mossa da parte di Android? La risposta potrebbe risiedere nell'evoluzione delle funzionalità di sicurezza e privacy offerte dalle versioni più recenti del sistema operativo. Con il passare del tempo, le versioni precedenti di Android potrebbero non essere in grado di supportare app che richiedono determinate funzionalità di sicurezza o che non soddisfano gli standard attuali di protezione dei dati degli utenti.

Per gli sviluppatori di app, questo significa che sarà importante aggiornare le proprie app per garantire la compatibilità con le versioni più recenti di Android. Inoltre, potrebbe spingere gli sviluppatori a adottare una politica più attenta riguardo alle versioni del sistema operativo da supportare, assicurandosi di adottare le ultime funzionalità di sicurezza e di privacy offerte da Android.

Per gli utenti, potrebbe significare una maggiore sicurezza e protezione dei dati quando si utilizzano app su dispositivi Android aggiornati. Tuttavia, potrebbe anche portare a una riduzione delle opzioni disponibili per l'installazione di app su dispositivi più datati che non possono essere aggiornati alla versione più recente di Android.