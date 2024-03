Android 15 renderà gli smartphone rintracciabili anche da spenti

Su Android 15 potrebbe presto arrivare la funzione per localizzare i dispositivi smarriti anche quando sono spenti. Lo sviluppatore Android Mishaal Rahman ha rivelato che Google starebbe valutando la possibilità di mantenere parzialmente attivi i controller Bluetooth anche quando il telefono è spento.

Questa novità si basa sull'iniziativa di Google di creare una rete simile alla ben nota app "Dov'è" di Apple. Questa rete sfrutta i beacon Bluetooth, che emettono segnali brevi a intervalli regolari e possono essere intercettati dai dispositivi circostanti. Con miliardi di dispositivi Android sparsi nel mondo, questa rete potrebbe formare una griglia di localizzazione estremamente densa e accurata.

Tuttavia, individuare la posizione di un dispositivo spento non è così semplice, ed è qui che entra in gioco l'ingegno di Google: l'idea è quella di memorizzare prima dello spegnimento questi segnali di identificazione unici e sicuri nella memoria del controller Bluetooth. Anche quando il dispositivo non è acceso, il controller sarà in grado di trasmettere questi beacon memorizzati, consentendo così di continuare a tracciare la sua posizione.

Va sottolineato che questa funzione richiederà hardware compatibile. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i Pixel 8 e Pixel 8 Pro potrebbero essere i primi dispositivi a beneficiarne, mentre Pixel Fold e modelli precedenti sembrano essere esclusi. Tuttavia, è probabile che questa funzionalità venga estesa in futuro anche ai dispositivi più vecchi e, potenzialmente, ad altri modelli. L'annuncio ufficiale della funzione potrebbe avvenire con il lancio della prossima serie Pixel 9, prevista per l'autunno.

Se confermata, questa funzione di Android 15 potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestiamo la sicurezza dei nostri smartphone: gli utenti potranno dormire sonni più tranquilli sapendo di poter localizzare i loro telefoni anche quando sono spenti, garantendo così che i dispositivi smarriti siano sempre rintracciabili.