Android 15: Samsung rilascerà la beta fra pochissimo

Samsung sembrerebbe in procinto di rilasciare la prima versione della beta di Android 15, con l'interfaccia One UI 7, all'inizio della prossima settimana, almeno secondo quanto riportato da Max Jambour, nota fonte affidabile del panorama Android.

L'aggiornamento ad Android 15 per i dispositivi Samsung promette di essere particolarmente significativo, con numerose modifiche all'interfaccia utente e nuove funzionalità. Nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni su diverse novità, tra cui:

Nuove icone

Cambiamenti alla schermata home e di blocco

Interfaccia della fotocamera rinnovata

Una versione Samsung della funzione Dynamic Island di iPhone

Secondo Max Jambor, Samsung rilascerà la prima beta di Android 15 con One UI 7 lunedì 29 luglio. Si tratta di un anticipo di circa due settimane rispetto allo scorso anno, quando la beta di One UI 6 fu lanciata l'11 agosto.

Come di consueto, la beta dovrebbe essere inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

Se questa tempistica sarà rispettata, possiamo aspettarci diverse versioni beta nei prossimi mesi, seguite dal rilascio definitivo tra settembre e ottobre.

L'aggiornamento sarà probabilmente distribuito prima alla serie Galaxy S24, per poi estendersi ai modelli Galaxy S precedenti e alla gamma di dispositivi pieghevoli.

È bene prendere queste informazioni con una certa cautela, poiché non è raro che Samsung ritardi il rilascio delle versioni beta all'ultimo momento, anche quando una data è stata annunciata ufficialmente.

Tuttavia, questa presunta data di rilascio per l'aggiornamento ad Android 15 / One UI 7 indica che Samsung si sta muovendo piuttosto rapidamente verso questo rilascio.

Nel frattempo, Google non ha ancora finalizzato Android 15 nel suo complesso. La quarta versione beta di Android 15 è stata rilasciata per i telefoni Pixel il 18 luglio, con alcune modifiche e correzioni di bug in vista del rilascio finale.

Ci si aspetta che la versione definitiva sia presentata durante l'evento Google del 13 agosto, dove verranno annunciati i nuovi telefoni Pixel, probabilmente con Android 15 preinstallato.