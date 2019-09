Android Auto in arrivo sulle auto Lexus già da fine 2019

Dal 2020, Android Auto sarà integrata nei veicoli della gamma Lexus RX, RC e UX. I modelli ES e NX prodotti da ottobre 2019 integreranno nativamente la funzione.

Toyota è intenzionata a espandere il supporto di Android Auto sulle sue automobili. Dopo aver annunciato di essere al lavoro per integrare la funzione nei suoi veicoli, la società giapponese ha annunciato che il sistema di infotainment arriverà sul marchio di lusso Lexus. La maggior parte della gamma 2020, infatti, sarà compatibile con il servizio offerto da Google.

I modelli che integreranno Android Auto appartengono alla gamma RX, RC e UX. Alcuni fortunati potranno già usufruirne a partire da ottobre 2019. Infatti, i modelli ES e NX – che saranno prodotti dal prossimo mese – integreranno nativamente la funzione. Insomma, una novità interessante per gli amanti del marchio se consideriamo come Android Auto si stia diffondendo a macchia d’olio.

Leggendo le informazioni presenti sul sito ufficiale, però, pare che la modalità wireless annunciata dal colosso di Mountain View sia assente. Il produttore infatti sottolinea che è necessario utilizzare un cavo USB per collegare lo smartphone e utilizzare Android Auto. Alcuni veicoli continueranno, inoltre, a supportare Amazon Alexa che – ovviamente – non potrà essere utilizzata in accoppiata con Android Auto.