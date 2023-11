Android userà fino a 20 GB di RAM, perché non basta mai?

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

Man mano che ci avviciniamo al 2024, il panorama tecnologico si sta preparando a un cambiamento monumentale, e in prima linea in questa evoluzione c'è l'integrazione della cosiddetta IA on-device. Già supportata da tutti chipset top di gamma come Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ed Exynos 2400, l'intelligenza artificiale on-device è destinata a ridefinire le capacità dei nostri smartphone. Tuttavia, un recente studio ha fatto luce su un aspetto cruciale che potrebbe rimodellare il modo in cui percepiamo le specifiche: la necessità di una quantità di RAM significativamente maggiore.

Nel mercato degli smartphone Android, in continua evoluzione, 8GB di RAM sono da tempo lo standard. Anche se sul mercato si sono affacciati modelli con capacità RAM superiori, non sono ancora diventati la norma. Uno studio condiviso su X (ex Twitter) mette in discussione questo status quo, accennando a un potenziale spostamento verso i 12GB di RAM che diventeranno la nuova base per la generazione di immagini IA sul dispositivo, come illustrato nell'immagine.

Ciò che salta all'occhio è la proiezione futura, la quale indica che i dispositivi che incorporano assistenti AI on-device e altre funzionalità avanzate potrebbero richiedere ben 20GB di RAM per prestazioni ottimali.

Lo studio sottolinea il ruolo fondamentale della RAM nel funzionamento delle funzioni IA sul dispositivo. Guardando al 2024, si pone l'intrigante domanda se i produttori di smartphone si adatteranno a questo nuovo standard di memoria. Anche se non è certo che tutti gli OEM Android seguiranno l'esempio, la prospettiva di smartphone con capacità RAM più elevate per ospitare le funzionalità IA è sempre più certa.

Al di là delle specifiche della RAM, il rapporto si allinea alla tendenza prevalente di forti investimenti nell'IA da parte degli OEM Android. Suggerisce che nel 2024 si assisterà a un cambiamento di paradigma in cui l'IA integrata sarà al centro delle funzionalità degli smartphone top di gamma (ma non solo).

Sebbene questi numeri sembrino da capogiro, la necessità di molta RAM sugli smartphone Android ha sempre avuto motivazioni abbastanza logiche. Tolti alcuni modelli, venduti con capacità di RAM estreme solo per giustificare il prezzo più elevato, solitamente una gran quantità di memoria di sistema è necessaria per svolgere tre diversi tipi di operazione:

Il gaming: i giochi mobile moderni si stanno avvicinando sempre più alla qualità di quelli che girano sulle console

i giochi mobile moderni si stanno avvicinando sempre più alla qualità di quelli che girano sulle console Il multitasking avanzato: soprattutto sui prodotti dal grande display come i foldable che possono eseguire un gran numero di app in contemporanea

soprattutto sui prodotti dal grande display come i foldable che possono eseguire un gran numero di app in contemporanea La fotocamera: l'elaborazione multi-frame e le varie funzioni di segmentazione e miglioramento delle immagini richiede una grande quantità di memoria, proprio come la registrazione video 4K in HDR o 8K

Detto questo, l'impiego di chip di memoria più capienti e veloci potrebbe portare ad un aumento ulteriore dei prezzi degli smartphone nella fascia premium. Detto questo, siete disposti a pagare di più per avere accesso a più RAM se è necessaria a funzionalità più avanzate?