Android vi impedisce di chiamare i soccorsi se avete quest’App

Oggi vi parliamo di un bug davvero fastidioso ed anche molto pericoloso che compare su Android quando tentiamo di chiamare i numeri di emergenza e abbiamo installata una determinata applicazione.

L’App in questione è Microsoft Teams. Il sistema operativo del robottino verde non vi permetterà di effettuare chiamate di emergenza se ce l’avete installata ma non avete mai effettuato l’accesso.

Il bug è stato scoperto da un utente americano in possesso di questo smartphone. Il problema è che si è manifestato nel bel mezzo di un’emergenza vera che lo ha riguardato nel privato. Ecco il racconto di ciò che è accaduto tratto da un suo post:

Venerdì ho dovuto improvvisamente chiamare un’ambulanza per la nonna perché sembrava avere un ictus. Ho terminato una telefonata con mia madre e, subito dopo, ho proceduto dal mio Pixel 3 a comporre il 911. Il telefono si è bloccato subito dopo uno squillo e non sono stato in grado di fare altro, sebbene la telefonata di emergenza fosse presente ma non attiva.

Google è consapevole di quello che sta accadendo e ha confermato che, effettivamente, il bug esiste. Inoltre sta lavorando assieme al publisher dell’applicazione (Microsoft) per risolvere il problema.

Per chi se lo stesse chiedendo, il motivo del perché la chiamata d’emergenza non funzioni è dovuto ad un’interazione involontaria tra Teams e l’app telefono. Google ha confermato di aver ricreato le condizioni segnalate, confermando la presenza del bug. Inoltre questo non si manifesta se avete l’app installata e avete effettuato almeno una volta l’accesso.

Nel mentre Google e Microsoft risolvono il problema, o con un aggiornamento dell’app o con un aggiornamento minore di Android, Big G consiglia di verificare se sul proprio smartphone è installata l’app e, se si, effettuare almeno una volta l’accesso.