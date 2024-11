Gli ultimi AirPods con il stelo più corto sono già scontati per te

Se il design rinnovato dei nuovi Apple AirPods 4 vi ha convinto a passare al modello di ultima generazione, sarete felici di sapere che, nonostante si tratti di un prodotto appena uscito, Amazon offre già un'interessante promozione. Sebbene lo sconto non sia esorbitante, potrete acquistare gli auricolari wireless al prezzo di 189€ nella versione con cancellazione attiva del rumore.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Apple AirPods 4 sono ideali per gli amanti della musica, nonché per chi cerca un'esperienza d'ascolto confortevole in ogni situazione. Grazie alla loro cancellazione attiva del rumore, offrono l'opportunità di immergersi nell'audio, eliminando le distrazioni esterne. La funzione audio spaziale personalizzato porta l'esperienza a un livello superiore, offrendo un suono avvolgente che simula la sensazione di essere al cinema.

Per coloro che vivono in ambienti rumorosi o sono sempre in movimento, gli Apple AirPods 4 rappresentano una scelta ottimale per mantenere una comunicazione cristallina, grazie al miglioramento delle chiamate e all'isolamento vocale. Non solo per gli amanti dell'audio di alta qualità, ma anche per gli sportivi e coloro che conducono uno stile di vita attivo, gli Apple AirPods 4 si dimostrano una scelta saggia.

Resistenti al sudore, alla polvere e all'acqua, questi auricolari sono progettati per accompagnare l'utente in ogni condizione atmosferica e durante gli allenamenti più intensi. Inoltre, grazie alla loro custodia di ricarica compatta e alla lunga durata della batteria, forniscono fino a 30 ore di ascolto, garantendo che la musica non si fermi mai, indipendentemente dalla durata dell'attività.

