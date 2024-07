Apple AirTag in offerta Prime Day: 4 pezzi a meno di 90€

Come saprete, su Amazon è in corso il Prime Day, un fantastico evento dedicato alle offerte. Per questo motivo, vi segnaliamo che la confezione da 4 Apple AirTag è oggi acquistabile a soli 88€ invece di 129€. Parliamo di piccoli gadget che servono a ritrovare gli oggetti smarriti con estrema facilità.

Apple AirTag, chi dovrebbe acquistarli?

L'acquisto del pacchetto Apple AirTag è particolarmente consigliato a chi spesso si ritrova a cercare chiavi, borse o altri oggetti di uso quotidiano all'interno della casa o in ufficio. Grazie alla facilità di configurazione con iPhone o iPad e la possibilità di ricercare gli oggetti tramite suono o tramite la funzione "Posizione precisa", disponibile per iPhone 11 e successivi, questi dispositivi rappresentano la soluzione ideale per chi desidera ridurre al minimo gli inconvenienti legati alla perdita temporanea di oggetti personali.

Inoltre, la funzione di localizzazione a lunga distanza, supportata dalla vasta rete di dispositivi Apple, li rende accessori preziosi anche per tenere traccia di borse o valigie durante i viaggi. Acquistabili ora a soli 88€, gli Apple AirTag rispondono alle esigenze di praticità e sicurezza di un ampio pubblico, garantendo la pace mentale a chi teme di smarrire oggetti significativi.

Per gli amanti della tecnologia che danno priorità alla privacy e alla sicurezza dei dati, gli Apple AirTag offrono una soluzione criptata che non memorizza dati o cronologie di localizzazione sull'oggetto. Questa caratteristica, abbinata alla durata della batteria di oltre un anno e alla resistenza all'acqua e alla polvere, li rende un acquisto valido e durevole nel tempo. Chi possiede già prodotti Apple, troverà negli Apple AirTag un complemento quasi indispensabile per arricchire l'ecosistema dei propri dispositivi elettronici.

