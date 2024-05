Apple apre le porte del suo laboratorio, così testa la resistenza all'acqua degli iPhone

Marques Brownlee, popolare YouTuber, ha recentemente visitato l'impianto dove Apple conduce i test per verificare la resistenza all'acqua degli iPhone. I modelli attuali di iPhone possiedono una certificazione IP68. Questo rating garantisce che i dispositivi abbiano una completa protezione all'ingresso di polvere e la capacità di sopportare l'immersione in acqua dolce fino a 6 metri di profondità per massimo 30 minuti.

Via Twitter, Brownlee ha descritto una serie di test condotti in una stanza piena di macchinari ideati per analizzare la permeabilità all'acqua. Il primo test prevede che l'iPhone sia posizionato su un vassoio gocciolante mentre l'acqua cade simulando la pioggia. Questo esperimento non utilizza pressione e superarlo garantisce allo smartphone una valutazione IPX4.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Successivamente, l'iPhone subisce un'irrigazione continua e a bassa pressione da varie angolazioni per poter ottenere il rating IPX5. Il test che segue include l'uso di un getto ad alta pressione, paragonabile a quello di una manichetta antincendio, indispensabile per raggiungere il rating IPX6. L'ultimo test mette il dispositivo all'interno di un container sigillato dove viene esercitata una pressione che simula una lunga immersione. Superare questo test assicura al dispositivo il prestigioso rating IPX8. Se anche il test sulla resistenza alla polvere viene superato, il dispositivo entra ufficialmente nella categoria IP68.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In aggiunta, Brownlee ha condiviso un video in cui sono mostrate le modalità attraverso cui Apple realizza i test di caduta dell'iPhone, facendo cadere il dispositivo da diverse angolazioni e su superfici differenti. Viene usata un'illuminazione estremamente potente e una telecamera ad alta velocità per documentare il test. Un ulteriore esame sottopone l'iPhone a vibrazioni a frequenze controllate da un computer, che simuleranno situazioni come viaggi in moto o in metropolitana.

Malgrado tali test, una pagina di supporto di Apple specifica che: "Esporre il vostro iPhone a vibrazioni di grande ampiezza entro certi range di frequenza, in particolare quelle prodotte da motori di motociclette di grande potenza, può deteriorare le prestazioni del sistema di fotocamere".

Attraverso una conversazione con John Ternus, responsabile dell'ingegneria hardware di Apple, Brownlee ha offerto chiarimenti sui motivi per cui gli iPhone sono difficili da riparare.

Questi test sono cruciali per garantire che gli iPhone siano sufficientemente robusti per sopportare le varie condizioni cui possono essere esposti. È interessante notare che l'iPhone 7 e l'iPhone 7 Plus sono stati i primi modelli Apple a includere una valutazione IP67, rendendoli resistenti all'acqua. La prima volta che uno smartphone con queste caratteristiche è apparso sul mercato è stata nel 2010 con il Motorola Defy.