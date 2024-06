Apple ascolta gli utenti, ora Vision Pro è decisamente più utile

Il WWDC 24 è iniziato e dopo un corposo trailer di presentazione dei nuovi contenuti in arrivo su AppleTV+, il primo sistema operativo di cui si parla oggi è VisionOS. Mike Rockwell, vicepresidente del gruppo prodotti Vision, ci aggiorna sul computing spaziale, mostrando le novità in merito alla partnership di Apple con l'NBA e i nuovi contenuti immersivi, dedicati a "What If?", rilasciati da Marvel.

Subito dopo si inizia a parlare di VisionOS 2. Haley Allen, di Apple, responsabile della gestione del prodotto VisionOS, ci parla delle nuove funzionalità per le foto spaziali, capaci ora di trasofrmae anche le foto più vecchie in contenuti tridimensionali da poter fruire con il nuovo visore di Apple.

Vision Pro, attraverso il nuovo OS, sarà in grado di creare foto spaziali a partire da foto 2D esistenti, o da immagini panoramiche. Sono stati inoltre presentati nuovi modi per condividere queste foto con altri utenti di Vision Pro.

Apple ha inoltre introdotto nuovi schemi di controllo per Vision Pro, mostrando hce i feedback degli attuali utenti del visore sono stati ascoltati.

Ora si potrà accedere alla home aprendo la mano verso l'alto, mentre ruotando quest'ultima si potrà accedere a un menù rapido di controllo della batteria e delle opzioni più importanti.

La novità più interessante, però, è l'introduzione della modalità UltraWide quando si visualizza lo schermo del proprio Mac attraverso il Vision Pro. Apple ha dichiarato che la risoluzione finale sarà comparabile a quella di due monitor in 4K posizionati uno di fianco al'altro.

L'airplane mode è stato rivisto per garantire una fruizione del proprio spazio di lavoro virtuale molto più confortevole e meno convoluta, così come è stata introdotta la modalità "train" che garantirà le stesse funzioni della modalità Aereo anche durante le tratte ferroviarie.

VisionOS 2 introdurrà anche una serie di nuove funzionalità pensate per gli sviluppatori. Apple sta lanciando API aziendali per la sanità e la produzione, per ampliare il numero di casi d'uso professionali con cui sfruttare il visore.

Canon, inoltre, offrirà un obiettivo per la visione spaziale, capace di catturare contenuti spaziali su una fotocamera Canon. I video spaziali potranno poi essere modificati in Final Cut Pro e condivisi in una nuova app di Vimeo che supporterà questo formato.