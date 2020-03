Apple: come disinfettare i vostri iPhone, Mac, iPad e iPod

La diffusione del Coronavirus ha spinto tutti ad adottare misure volte a mantenere più alto il livello di igiene degli oggetti con cui entriamo in contatto ogni giorno. Tra questi, ci sono gli smartphone e tutti i dispositivi portatili che trattengono una serie di microbi e necessitano dunque di una pulizia, in molti casi tralasciata fino a questo momento. Apple ha aggiornato il proprio sito web facendo sapere ai possessori dei prodotti della Mela come pulire e disinfettare i dispositivi come iPhone, Mac, iPad e iPod.

La società chiarisce che possono essere utilizzate le salviette disinfettanti. “Utilizzando una salvietta con alcool isopropilico al 70% o salviette disinfettanti Clorox, è possibile pulire delicatamente le superfici dure e non porose del prodotto Apple, come il display, la tastiera o altre superfici esterne” sottolinea il colosso californiano. “Non usare candeggina. Evita di avere umidità in qualsiasi apertura e non immergere il prodotto in detergenti. Non utilizzare su superfici in tessuto o pelle” continua.

In precedenza, la società di Cupertino aveva sconsigliato di utilizzare sostanze diverse dall’acqua per pulire i suoi prodotti perché i rivestimenti dei display – per esempio – potevano essere danneggiati. Il post sul blog è accompagnato da linee guida per la pulizia di Mac, iPad, iPhone, iPod che riportiamo di seguito:

Utilizzare solo un panno morbido e privo di lanugine.

Evitare panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta o oggetti simili.

Evitare un’eccessiva pulizia, che potrebbe causare danni.

Scollegare tutte le fonti di alimentazione esterne, i dispositivi e i cavi.

Tenere i liquidi lontano dal prodotto, se non diversamente indicato per prodotti specifici.

Non far penetrare umidità nei fori.

Non utilizzare spray, candeggine o abrasivi.

Non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto.