Apple corre ai ripari e corregge due vulnerabilità Zero-Day

Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti di sicurezza per iOS, iPadOS, macOS, visionOS e Safari per correggere due vulnerabilità zero-day attivamente sfruttate dagli hacker. Le falle, tracciate come CVE-2024-44309 e CVE-2024-44308, interessano WebKit e JavaScriptCore.

Gli aggiornamenti sono cruciali per proteggere i dispositivi Apple (come i nuovi iPhone 16 Pro che potete trovare su Amazon) da potenziali attacchi. La prima vulnerabilità potrebbe consentire attacchi di cross-site scripting (XSS), ovvero la possibilità di “iniettare” script dannosi in remoto, mentre la seconda potrebbe portare all'esecuzione di codice arbitrario.

Come da prassi, dovreste aggiornare immediatamente i vostri device per essere tranquilli.

Apple ha corretto il problema di gestione dei cookie in WebKit migliorando la gestione dello stato, mentre la falla in JavaScriptCore è stata risolta con controlli più rigorosi. L'azienda non ha fornito dettagli sugli attacchi o sui responsabili.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Le vulnerabilità sono state scoperte da Clément Lecigne e Benoît Sevens del Threat Analysis Group di Google, un team che si occupa di monitorare e contrastare minacce avanzate e attività di cyber-spionaggio. Questo suggerisce che le falle potrebbero essere state sfruttate da attori sofisticati.

Apple ha rilasciato i seguenti aggiornamenti per i seguenti dispositivi:

iOS 18.1.1 e iPadOS 18.1.1 per iPhone XS e successivi, iPad Pro 13", iPad Pro 12.9" di 3a generazione e successivi, iPad Pro 11" di 1a generazione e successivi, iPad Air di 3a generazione e successivi, iPad di 7a generazione e successivi, iPad mini di 5a generazione e successivi.

per iPhone XS e successivi, iPad Pro 13", iPad Pro 12.9" di 3a generazione e successivi, iPad Pro 11" di 1a generazione e successivi, iPad Air di 3a generazione e successivi, iPad di 7a generazione e successivi, iPad mini di 5a generazione e successivi. iOS 17.7.2 e iPadOS 17.7.2 per modelli leggermente più vecchi di iPhone e iPad.

per modelli leggermente più vecchi di iPhone e iPad. Safari 18.1.1 per sistemi macOS Ventura e Sonoma.

per sistemi macOS Ventura e Sonoma. macOS Sequoia 15.1.1

visionOS 2.1.1

Data la natura delle vulnerabilità e il loro sfruttamento attivo, si consiglia vivamente agli utenti di dispositivi Apple di installare gli aggiornamenti il prima possibile per proteggere i propri sistemi da potenziali attacchi.