Nuovo sconto extra sul Galaxy S25 Edge acquistandolo tramite app

Come saprete, Samsung ha recentemente lanciato il nuovo Galaxy S25 Edge, uno smartphone di ultima generazione dalle prestazioni elevate, design raffinato e funzionalità all’avanguardia. Per celebrare il lancio, sono attive numerose offerte promozionali, pensate per rendere l’acquisto ancora più conveniente. Tuttavia, tra tutte le promozioni, ce n’è una che merita particolare attenzione: uno sconto extra del 10% riservato esclusivamente a chi effettua l'acquisto tramite l'app Samsung.

Samsung Galaxy S25 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa iniziativa è valida fino al 18 maggio e rappresenta un’occasione imperdibile per voi che desiderate essere tra i primi a possedere il Galaxy S25 Edge. Acquistando tramite l'app ufficiale, avrete accesso non solo alle offerte di lancio già previste, ma anche a un ulteriore sconto esclusivo, pensato per premiare chi utilizza i canali digitali dell’azienda. Un’opportunità strategica per risparmiare e al contempo vivere un’esperienza d’acquisto semplice e intuitiva.

Il Galaxy S25 Edge si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello: display immersivo con bordi curvi, fotocamere avanzate per scatti nitidi in ogni condizione e un processore potenziato per un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Inoltre, il dispositivo integra funzionalità smart pensate per semplificare la vita quotidiana, rendendolo ideale per chi cerca innovazione e stile in un unico prodotto.

Vi invitiamo quindi ad approfittare di questa promozione esclusiva: scaricate l'app Samsung, esplorate le funzionalità del Galaxy S25 Edge e completate l’acquisto entro il 18 maggio per usufruire dello sconto extra del 10%. È il momento giusto per passare al nuovo livello dell’esperienza mobile, con la qualità e l’affidabilità firmate Samsung.