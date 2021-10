Apple: denuncia per caricabatterie assenti in confezione, com’è finita?

Da iPhone 11 in poi Apple non ha più incluso i caricabatterie (o alimentatori) all’interno delle proprie confezioni, rendendole snelle e più sottili.

Inutile affermare quanto i clienti abbiano storto il naso in più di un’occasione, soprattutto all’inizio. E l’arrivo di iPhone 12 prima e iPhone 13 poi non ha cambiato le cose.

Ebbene, dall’oriente ci arriva notizia di come la società di Cupertino sia stata chiamata in causa dal tribunale del luogo perché, appunto, ha deciso di non includere all’interno alcun alimentatore in concomitanza della vendita dei suoi smartphone.

Siamo in Cina e la causa è stata depositata “a titolo aperto”, ovvero con la possibilità di raggruppare altri individui che sono d’accordo nel proseguire tale attività ed unirsi al gruppo.

Gli autori di questo gesto sono degli studenti cinesi. I ragazzi non chiedono rimborsi economici ma semplicemente che Apple fornisca loro un alimentatore. Inoltre alcuni di loro affermano che Apple non lo fa per l’ambiente ma solo per spingere notevolmente la vendita dei suoi nuovi caricabatterie: questi.

Infatti, la motivazione ufficiale che ha accompagnato la rimozione dell’alimentatore dalla scatola, è stata quella di preservare il pianeta da ulteriori tonnellate di carbonio, aggiungendo che ormai tutte le famiglie hanno in casa diversi alimentatori e che è inutile produrne ancora.

In questa storia c’è un precedente ed è quello avvenuto in Brasile dove Apple ha già ricevuto una multa di 1,9 milioni dall’associazione dei consumatori. La sanzione inoltre è scaturita in quanto, secondo l’ente brasiliano, Apple non ha risposto in tempo alle domande la quale chiedevano quali fossero le ragioni per la rimozione dell’accessorio di serie.

Insomma, gli studenti cinesi fanno sul serio e chiedono di far valere le proprie ragioni quindi vedremo come andrà a finire.