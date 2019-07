Apple disattiva l’app Walkie-Talkie su Apple Watch: rischio vulnerabilità

Un bug nell'applicazione Walkie-Talkie per Apple Watch potrebbe consentire a una persona di ascoltare tramite iPhone qualcun altro senza il consenso di quest’ultimo.

Apple ha disattivato momentaneamente l’applicazione Walkie-Talkie disponibile su Apple Watch dopo aver individuato una vulnerabilità che potrebbe mettere a rischio la privacy degli utenti. L’app, infatti, potrebbe consentire a una persona di ascoltare tramite iPhone qualcun altro senza il consenso di quest’ultimo.

Walkie-Talkie consente a due utenti che hanno reciprocamente accettato l’invito di ricevere messaggi vocali tramite Apple Watch. L’azienda di Cupertino – in una nota rilasciata a TechCrunch – si è pubblicamente scusata per l’inconveniente e ha dichiarato di non essere a conoscenza di nessun caso specifico che abbia sfruttato la vulnerabilità nei confronti di qualche utente. La decisione, dunque, di disattivarla deriva dalla volontà di proteggere la privacy e la sicurezza dei propri utenti.

“Ci siamo appena resi conto di una vulnerabilità legata all’app Walkie-Talkie su Apple Watch e abbiamo disattivato la funzione mentre cerchiamo di risolvere rapidamente il problema. Ci scusiamo con i nostri clienti per l’inconveniente e ripristineremo la funzionalità il prima possibile. Anche se non siamo a conoscenza di alcun uso della vulnerabilità nei confronti di un cliente e sono richieste condizioni e sequenze di eventi specifiche per sfruttarlo, prendiamo estremamente sul serio la sicurezza e la privacy dei nostri clienti. Abbiamo concluso che disabilitare l’app era la giusta linea d’azione in quanto questo bug poteva consentire a qualcuno di ascoltare attraverso l’iPhone di un altro cliente senza consenso. Ci scusiamo nuovamente per questo problema e l’inconveniente”.

L’applicazione resta installata sui dispositivi, ma non funzionerà fino a quando Apple non risolverà il bug mettendo al sicuro i possessori di Apple Watch. Il caso ricorda la vicenda legata alla scoperta di un errore – poi corretto – nella funzione di chat di gruppo Face Time che consentiva alle persone di ascoltare il destinatario prima ancora che rispondesse. Per il momento, dunque, Walkie-Talkie non è disponibile ma tornerà ad essere molto presto.