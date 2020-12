Apple Glass: le lenti avranno un sistema di gestione smart

Apple Glass è un progetto reale e dall’alto tasso tecnologico che rimane ancora confinato nei laboratori dell’azienda di Cupertino. Chiaramente c’è ancora da fare per creare il modello definitivo che arriverà nei negozi ma, passo dopo passo, veniamo a conoscenza di sempre più dettagli.

Apple in genere non arriva prima degli altri con un’innovazione ma implementa una tecnologia solo quando sa che non è più acerba e che può garantire uno standard qualitativo massimo di utilizzo.

Come dicevamo, man mano che il tempo passerà, emergeranno sempre più informazioni che completeranno il quadro generale. Come quella di oggi che mostra il tipo di lenti che saranno implementate nel wearable. Queste saranno capaci di adattarsi e cambiare la loro cromia a seconda della temperatura colore che è presente nell’ambiente.

Il brevetto è stato etichettato come “Localized Optical Adjustment Display System” e, leggendo la descrizione, si nota come le lenti siano Smart e siano state pensate per un utilizzo continuativo giornaliero. Ma non solo perché il brevetto suggerisce che saranno anche in grado di cambiare la loro “densità di visione” per far passare o bloccare una determinata quantità di luce.

Con queste capacità si potrà pensare di ideare degli occhiali che cambiano e si autoconfigurano in base all’utente che li indossa. Addirittura potranno rendere più scure alcune zone specifiche, lasciando più libere altre per una visione confortevole.

Il progetto Apple Glass è tuttora sotto sviluppo e non abbiamo idea di quando potrà essere pronto per essere svelato al pubblico. In ogni caso scovare sempre nuovi dettagli significa che Apple non lo ha abbandonato ma ne sta curando i vari stadi per portarlo sul mercato