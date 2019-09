iOS 13.1 è già tra noi assieme ad iPadOS 13.1 e tvOS 13.1

In relazione ai feedback ricevuti dagli utenti, Apple ha rilasciato iOS 13.1 e le versioni pubbliche di iPadOS 13.1 e tvOS 13.1, anche in Italia.

Dopo pochi giorni dal rilascio di iOS 13, ecco già oggi il primo aggiornamento del nuovo sistema operativo mobile di Apple (iOS 13.1) che, tra l’altro, ha reso disponibili anche le versioni definitive di iPadOS 13.1 e tvOS 13.1.

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi nel nostro articolo dedicato, finalmente i tablet della casa di Cupertino possono accedere ad iPad OS, sistema studiato appositamente per loro. Questa versione introduce diverse peculiarità a livello di interfaccia e funzionalità che permetteranno di sfruttare al meglio le dimensioni del display. Discorso analogo per tvOS.

Restando in tema, Apple ha anche rilasciato la prima beta non pubblica di watchOS 6.1. Per chi fosse interessato all’aggiornamento può andare nelle impostazioni del proprio device, poi in generali ed in fine premere su “Aggiornamento software”.