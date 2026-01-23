L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 22%. Questo gioiello tecnologico in colorazione Nero siderale vanta un display Ultra Retina XDR, 2TB di archiviazione e connettività 5G. Il prezzo scende da 2.459€ a 1.915€, permettendovi di risparmiare oltre 500€ su uno dei tablet più avanzati sul mercato. Con la potenza del chip M4, fotocamera da 12MP e compatibilità con Apple Pencil Pro, questo iPad Pro rappresenta il massimo per creativi e professionisti.

iPad Pro 11", chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 è la scelta ideale per i professionisti creativi e i power user che non accettano compromessi. Se siete grafici, videomaker, architetti o fotografi alla ricerca di uno strumento capace di gestire flussi di lavoro complessi anche in mobilità, questo tablet rappresenta un investimento strategico. Con 2TB di archiviazione, soddisfa le esigenze di chi lavora con file pesanti come video 4K in ProRes, progetti di design elaborati e librerie fotografiche estese. La connettività 5G e Wi-Fi 6E garantisce inoltre produttività costante anche lontano dall'ufficio, mentre il display Ultra Retina XDR con fedeltà cromatica P3 assicura una precisione cromatica professionale indispensabile per chi lavora con contenuti visivi.

Questa configurazione top di gamma è particolarmente consigliata agli early adopter delle tecnologie Apple che desiderano sfruttare appieno le potenzialità di Apple Intelligence e dell'ecosistema iPadOS più avanzato. Se utilizzate già Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, trasformerete l'iPad Pro in una vera workstation portatile per illustrazione digitale, note-taking avanzato e produttività office. Con uno sconto del 22% che vi fa risparmiare oltre 500 euro, è il momento perfetto per chi cercava l'occasione giusta per passare alla configurazione più potente senza rinunciare alla connettività cellulare, fondamentale per professionisti sempre in movimento.

L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 ridefinisce la produttività mobile con un design ultrasottile e un display Ultra Retina XDR che garantisce colori brillanti e contrasto eccezionale. Dotato di 2TB di storage, fotocamera posteriore da 12MP, connettività Wi-Fi 6E e 5G, vi offre prestazioni grafiche straordinarie e un'autonomia che dura tutto il giorno per lavorare, creare e divertirvi ovunque.

