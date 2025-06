Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma che unisca prestazioni elevate, fotografia evoluta e un'autonomia superiore alla media, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Infatti, Apple iPhone 16 Plus da 128 GB è ora disponibile a soli 949€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 1.129€. Una promozione davvero interessante per chi desidera uno dei dispositivi più avanzati del momento.

Vedi offerta su Amazon

Apple iPhone 16 Plus 128 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

iPhone 16 Plus si distingue per essere il primo modello progettato per sfruttare appieno Apple Intelligence, la nuova intelligenza artificiale integrata nel sistema operativo. Grazie al chip A18, evoluto rispetto al precedente A16 Bionic, lo smartphone offre prestazioni nettamente superiori in ogni ambito: dalla creazione di contenuti multimediali all'elaborazione fotografica, fino al gaming da console, mantenendo un'efficienza energetica ai massimi livelli.

Dal punto di vista fotografico, iPhone 16 Plus alza ulteriormente l'asticella con una fotocamera principale da 48MP, un teleobiettivo 2x con qualità ottica e un ultra-grandangolo con autofocus capace di realizzare foto macro di grande dettaglio. Gli strumenti per la gestione di foto e video sono ora più intuitivi grazie al nuovo controllo fotocamera, mentre gli stili fotografici aggiornati permettono una personalizzazione ancora più profonda dello scatto.

L'autonomia è un altro punto forte: iPhone 16 Plus consente fino a 27 ore di riproduzione video, una durata che lo rende perfetto anche per un uso intensivo durante la giornata. La ricarica avviene tramite USB-C o tramite tecnologia MagSafe per una ricarica wireless rapida e pratica.

Il tutto è racchiuso in un corpo resistente, con un telaio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più resistente rispetto a qualsiasi vetro per smartphone.

Attualmente, Apple iPhone 16 Plus da 128 GB in colore nero rappresenta una delle migliori occasioni sul mercato. Se stavate aspettando il momento giusto per fare il salto verso la nuova generazione, questo è il momento perfetto. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.