Apple, iPhone 5 e iPad 4 da aggiornare subito per evitare problemi al GPS

Apple invita ad aggiornare gli iPhone 5, iPad 4 e modelli precedenti prima del 3 novembre 2019 per evitare problemi al GPS causati dal rollover GPS, un fenomeno che si manifesta ogni 20 anni.

Con una nota ufficiale, Apple invita i possessori di alcuni dispositivi più datati a effettuare l’aggiornamento software prima del 3 novembre 2019. I dispositivi in questione sono iPhone 5 e modelli precedenti e iPad 4 e modelli precedenti. Questi dispositivi necessitano di un aggiornamento iOS al fine di assicurare il corretto funzionamento del GPS e – di conseguenza – di data e ora.

Apple, infatti, sottolinea che se non si esegue l’aggiornamento prima della data stabilita, alcune funzioni che si basano su data e ora potrebbero non funzionare così come la sincronizzazione con iCloud e il recupero della posta elettronica. Inoltre, i dispositivi che non sono stati aggiornati potrebbero non essere in grado di ricevere aggiornamenti software OTA. Di conseguenza, l’unico modo per aggiornare il dispositivo sarà il ripristino tramite iTunes o Finder.

È doveroso sottolineare che non si tratta di una cattiva gestione da parte di Apple ma di un problema legato al cosiddetto GPS week rollover che si manifesta ogni 20 anni circa. In pratica, il GPS utilizza un dato per funzionare correttamente e si tratta di un valore che va da 0 a 1.023. Quando il valore raggiunge la settimana 1.024, il contatore riparte da zero. Per far sì che tutto funzioni correttamente, è necessario procedere a un aggiornamento.

Questo fenomeno si è manifestato già nel 1999 quando si è raggiunto per la prima volta il valore di 1.023 settimane. Il contatore si è azzerato riprendendo il suo corretto funzionamento. Il nuovo azzeramento si è avuto il 6 aprile 2019. I dispositivi Apple, però, non sono interessati dal fenomeno prima del 3 novembre, probabilmente perché in precedenza il contatore è stato avviato in un secondo momento.

I dispositivi Apple da aggiornare prima del 3 novembre 2019 sono:

iPhone 5 e iPad 4 (Wi-Fi + Cellular), aggiornare alla versione iOS 10.3.4

iPhone 4s, aggiornare alla versione iOS 9.3.6

iPad mini 1 (Wi-Fi + Cellular), aggiornare alla versione iOS 9.3.6

iPad 2 (Wi-Fi + Cellular e solo modelli CDMA), aggiornare alla versione iOS 9.3.6

iPad 3 (Wi-Fi + Cellular), aggiornare alla versione iOS 9.3.6