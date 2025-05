Apple: lancio graduale degli iPhone nel 2026 per fare spazio al foldable

Secondo fonti attendibili citate da The Information, il colosso di Cupertino si prepara a stravolgere completamente la sua strategia di lancio a partire dal prossimo 2026, introducendo il suo primo dispositivo pieghevole e riorganizzando l'intera gamma iPhone. Una mossa che risponde alla necessità di gestire un portafoglio prodotti sempre più ampio, ma che potrebbe anche rappresentare la risposta di Apple alla stagnazione del mercato smartphone degli ultimi anni.

Il tradizionale appuntamento autunnale con i nuovi iPhone potrebbe presto diventare solo uno dei momenti chiave dell'anno per Apple. La ristrutturazione prevede che il primo iPhone pieghevole arrivi nel 2026 insieme agli iPhone 18 Pro e al nuovo modello "Air", mentre l'iPhone 18 standard slitterà alla primavera 2027, affiancando il successore dell'iPhone 16E. Una strategia che sembra finalizzata a distribuire meglio i lanci di quella che diventerà una gamma composta da ben sei modelli diversi.

La decisione di scaglionare i lanci rappresenta una svolta significativa per Apple, tradizionalmente legata a cicli di rilascio regolari e prevedibili. Questa nuova organizzazione potrebbe consentire all'azienda di mantenere l'attenzione mediatica più a lungo durante l'anno e di gestire meglio la produzione di una gamma sempre più diversificata.

Il primo iPhone pieghevole di Apple adotterà un design a libro, simile al Samsung Galaxy Fold, piuttosto che un formato a conchiglia come il Galaxy Flip. Secondo The Information, il dispositivo presenterà uno schermo esterno da 5,7 pollici quando chiuso, che si espanderà a poco meno di 8 pollici una volta aperto. Le dimensioni sembrano quindi collocare questo prodotto a metà strada tra un iPhone standard e un iPad mini.

L'analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni accurate sui prodotti Apple basate su informazioni della catena di fornitura, ha aggiunto ulteriori dettagli tecnici. Il dispositivo pieghevole dovrebbe avere uno spessore sorprendentemente ridotto di soli 4,5-4,8 mm quando aperto, e utilizzerà la tecnologia Face ID per l'autenticazione biometrica, abbandonando definitivamente il Touch ID che alcuni rumor avevano ipotizzato potesse tornare su questo modello.

L'introduzione dell'iPhone "Air", previsto già nella gamma iPhone 17, porterà con sé alcune sfide tecniche. Secondo quanto riportato, i test interni di Apple hanno evidenziato che la durata della batteria di questo modello ultra-sottile "sarà inferiore a quella dei precedenti iPhone". Per ovviare a questo problema, l'azienda starebbe sviluppando una nuova custodia con batteria integrata, specificamente pensata per estendere l'autonomia dell'iPhone 17 Air.

Non mancano le novità anche per i futuri modelli Pro. The Information rivela che gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max saranno dotati della tanto attesa tecnologia Face ID sotto il display, eliminando finalmente il notch che caratterizza i modelli attuali. Questa innovazione lascerà solo "un piccolo foro nell'angolo in alto a sinistra" per la fotocamera frontale, avvicinando ulteriormente il design di iPhone all'ideale di un display completamente privo di interruzioni.

Questa serie di cambiamenti segna forse la più importante evoluzione nella strategia prodotto di Apple dal lancio del primo iPhone nel 2007. In un mercato smartphone sempre più saturo e con cicli di aggiornamento più lunghi da parte degli utenti, la diversificazione e l'introduzione di form factor innovativi potrebbero rappresentare la chiave per mantenere la crescita in uno dei settori più importanti per l'azienda.