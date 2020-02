4 mesi gratuiti di Apple Music con MediaWorld: come ottenere il codice promozionale

MediaWorld regala a tutti i suoi clienti 4 mesi gratuiti di Apple Music. In questo modo, gli appassionati di musica potranno gustarsi i numerosi brani musicali disponibili nella piattaforma.

La catena specializzata in elettronica ed elettrodomestici ha deciso di offrire una nuova promozione: 4 mesi di Apple Music gratuiti per tutti i nuovi abbonati. Sia i possessori di uno smartphone iOS che quelli che hanno scelto Android potranno ottenere questo periodo di prova. Per ottenere il codice promozionale, sarà sufficiente seguire una tra le due procedure successive.

Dispositivi iOS : basterà recarsi nella pagina dedicata, e selezionare “Ottieni il codice”.

: basterà recarsi nella pagina dedicata, e selezionare “Ottieni il codice”. Dispositivi Android: bisognerà prima scaricare l’applicazione ufficiale da Google Play Store, recarsi nella pagina dedicata, ed effettuare un click su “Ottieni il codice”.

Il codice generato dovrà essere inserito nell’apposito spazio entro 30 giorni dalla sua creazione. Dopo il periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente. Gli utenti potranno però decidere di disattivare la sottoscrizione in qualunque momento.

Nato nel 2015 e oggi compatibile anche con l’assistente virtuale Siri, Apple Music è una delle principali piattaforme di streaming on-demand. Gli abbonati potranno ascoltare la propria musica preferita senza limiti. Apple Music è compatibile anche con Amazon Echo (che potete trovare su Amazon).