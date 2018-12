Apple, nuovi iPad mini 5 e iPad 10 economico in arrivo nel 2019?

Apple potrebbe presto rinverdire due suoi cavalli di battaglia, l’iPad mini 5, uno dei suoi tablet più venduti di sempre, e l’iPad 10, che potrebbe vedere la luce in una nuova configurazione più economica e quindi appetibile a un pubblico più vasto. L’indiscrezione arriva dalla Cina, attraverso il sito nipponico Macotakara. I due nuovi prodotti inoltre dovrebbero arrivare a breve, entro la metà del 2019 ma si parla di un avvio della produzione già a fine dicembre.

In realtà la notizia non è nuovissima, già a ottobre scorso infatti il celebre analista Ming Chi Kuo, solitamente molto attendibile per quanto riguarda il mondo Apple, aveva avanzato l’ipotesi di un nuovo iPad mini nel 2019.

Certo, due indizi non fanno una prova ma l’ipotesi è abbastanza probabile se si pensa che il modello attualmente in vendita è lo stesso introdotto nel 2015, con l’unica novità dell’incremento della capacità di storage, portata a 128 GB, e del taglio del prezzo, avvenute nel 2017.

Dei nuovi, ipotetici, dispositivi si sa ancora poco. Lo stesso Kuo aveva suggerito per l’iPad mini 5 una “miniaturizzazione” dell’attuale iPad 9.7 economico introdotto lo scorso marzo. La nuova versione potrebbe dunque utilizzare un SoC Apple A10 in luogo dell’ormai datato Apple A8, e un display a basso costo. L’iPad 10 economico invece potrebbe a sua volta andare a sostituire l’attuale iPad 9.7 economico di cui dovrebbe mantenere il form factor, integrando però uno schermo di diagonale maggiore grazie alla riduzione delle cornici.