Apple Pencil Pro è ufficiale, ecco caratteristiche e prezzo

Durante l'evento iPad "Let Loose", Apple ha presentato la terza generazione della sua Apple Pencil denominata "Apple Pencil Pro", introducendo il supporto per il sistema Dov'è e nuove funzionalità che rendono il gadget ancora più versatile per diverse attività creative.

Quanto costa Apple Pencil Pro?

La nuova Apple Pencil Pro è disponibile all'ordine oggi al prezzo di 149€, costo identico alla versione di seconda generazione, ma arricchito di caratteristiche avanzate tipiche delle penne per tablet grafici professionali.

Apple Pencil Pro, le caratteristiche

Il nuovo modello conserva le sofisticate funzionalità del suo predecessore, arricchendosi di innovazioni come la gestione squeeze, la quale permette un accesso rapido al cambio di strumenti, colori e spessori di linea. Una novità rilevante è rappresentata poi dall'introduzione di un feedback aptico, che fornisce una risposta tattile quando si effettua una pressione o un doppio tap sulla penna.

Non mancano poi proprio il Doppio Tap per passare, per esempio, dalla penna alla gomma, e le funzioni senza contatto che permettono di vedere dove la penna toccherà lo schermo prima di appoggiarla.

Particolarmente atteso è il supporto alla localizzazione tramite il sistema Dov'è, una funzionalità molto utile per chi tende a smarrire facilmente oggetti di piccole dimensioni come una stylus. Vi è anche un nuovo giroscopio che permette di regolare con precisione l’angolazione del tratto o della pennellata mentre scrivi o disegni.

Apple ha poi aperto le porte agli sviluppatori di app, consentendo loro di definire interazioni personalizzate per l'Apple Pencil Pro. Incoraggiante è l'esempio del CEO di Procreate, James Cuda, che ha illustrato come le nuove funzionalità, come il Barrel Roll e la pressione, possano essere sfruttate per attivare scorciatoie software o per rispondere in modi innovativi, migliorando così l'esperienza degli utenti in ambito creativo e di animazione.

Ricapitolando, le caratteristiche più interessanti della nuova Apple Pencil Pro sono le seguenti:

Feedback aptico

Introduzione nel sistema Dov'è

Gestione squeeze

Nuovo giroscopio

Doppio tap

Funzioni senza contatto

Nonostante le molteplici novità, è importante notare che la compatibilità della nuova Apple Pencil Pro si limita agli ultimi modelli di iPad annunciati, nello specifico all'iPad Air M2 e all'iPad Pro M4 OLED. Questo significa che gli utenti con modelli più datati di iPad non potranno beneficiare delle nuove funzionalità offerte dalla stylus di terza generazione.