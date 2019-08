Apple presenterà i nuovi iPhone il 10 settembre

Apple presenterà i nuovi iPhone 2019 il prossimo 10 Settembre presso lo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino alle 19 ore italiane. Attesi tre nuovi modelli.

Gli iPhone 2019 saranno presentati il 10 settembre. Apple infatti ha cominciato a spedire gli inviti per un evento che si svolgerà presso lo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino alle 19 ore italiane. Come al solito, l’azienda non ha fornito molte informazioni su ciò che effettivamente verrà presentato ma ci aspettiamo di vedere almeno tre nuovi iPhone sul palco californiano. Il motto dell’evento è “By Innovation Only”.

Per quanto riguarda la nuova generazione di iPhone, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti dal punto di vista estetico fatta eccezione per la fotocamera posteriore di forma quadrata. Sarà proprio il comparto fotografico uno dei punti salienti dei nuovi dispositivi. Secondo le indiscrezioni trapelate fino a questo momento, i successori di iPhone Xs e Xs Max presenteranno per la prima volta un sistema di tripla fotocamera posteriore. Mentre, il futuro iPhone Xr dovrebbe integrare due sensori fotografici sul posteriore.

Non è ancora prevista una versione 5G attesa invece per il prossimo anno. Tutti e tre i modelli dovrebbero essere equipaggiati con il processore A13 Bionic e dovrebbero supportare la ricarica wireless inversa, già vista a bordo di altri dispositivi Android. iPhone Xr 2019 dovrebbe implementare per l’ultima volta un pannello LCD a differenza dei fratelli maggiori che saranno dotati di display AMOLED. Alcune voci sostengono che a partire dal 2020 Apple abbandonerà completamente gli schermi LCD.

Insomma, a meno che Apple non sia riuscita a mantenere il grande segreto, gli iPhone 2019 non dovrebbero introdurre nessuna grande innovazione. In ogni caso, scopriremo tutti i dettagli tra meno di due settimane. Appuntamento al 10 Settembre. Come sempre, vi racconteremo tutto in diretta.