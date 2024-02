Apple rimuove il ban nei confronti di Epic Games

Epic Games ha compiuto un passo significativo verso l'apertura del suo negozio di giochi su iOS nell'Unione Europea, poiché Apple ha reinstaurato il suo account sviluppatore.

Questa mossa permetterà finalmente agli utenti di scaricare nuovamente Fortnite sugli iPhone, e sugli iPad, dopo che nel 2020 Apple aveva revocato l'account sviluppatore di Epic.

Tale decisione era stata presa in risposta all'uso da parte di Epic della propria opzione di pagamento in-app nella versione iOS di Fortnite, innescando una lunga e dibattuta battaglia legale sulla presunta anticoncorrenzialità di Apple.

L'annuncio del ripristino dell'account sviluppatore è giunto come parte della panoramica dell'anno 2023 di Epic Games. La società aveva inizialmente dichiarato la sua intenzione di portare il suo negozio di giochi su iOS già a gennaio, ma l'ottenimento dell'account sviluppatore era ancora incerto.

La svolta è arrivata con l'implementazione del Digital Markets Act (DMA) nell'Unione Europea. Questa nuova legislazione impone ad Apple di aprire il suo ecosistema iOS a store di app di terze parti nell'UE. Epic Games prevede di aprire il suo negozio iOS nell'UE nel corso di quest'anno.

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha riconosciuto l'azione di Apple come una mossa in buona fede durante la battaglia antitrust e ha ringraziato l'azienda per aver concesso ad Epic Games Sweden AB un account sviluppatore per operare sotto il Digital Markets Act in Europa.

Nonostante questo passo avanti, Sweeney e altri sviluppatori mantengono una forte critica verso le nuove politiche di Apple. La recente struttura tariffaria di Apple per gli sviluppatori che decidono di uscire dal giardino murato dell'azienda rende meno attraente la pubblicazione delle proprie app su store di terze parti e l'utilizzo di alternative ai metodi di pagamento di Apple.

Ora non resta che da vedere come si svilupperanno le cose, quando Fortnite tornerà sui device di Apple e quando Epic Games deciderà di aprire il suo store di terze parti per iOS, iPadOS e Android.