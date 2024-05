Apple rivoluziona il montaggio video: Final Cut e Logic Pro ora su iPad

Apple ha annunciato importanti aggiornamenti per due delle sue applicazioni professionali di punta, Logic Pro e Final Cut Pro, progettati per sfruttare al meglio le capacità dei nuovi modelli di iPad Pro recentemente presentati. Gli aggiornamenti saranno disponibili gratuitamente per gli utenti esistenti, con Logic Pro che sarà il primo ad arrivare sull'App Store il 13 maggio, sia per iPad che per Mac, seguito dalla nuova versione di Final Cut Pro prevista per la primavera.

Le novità in Final Cut Pro

Una delle novità più rilevanti per Final Cut Pro su iPad è il supporto ai progetti esterni. Ciò significa che gli utenti possono ora creare e accedere ai progetti direttamente da dispositivi di archiviazione esterni, evitando di occupare lo spazio di archiviazione interno dell'iPad. Questa caratteristica è particolarmente significativa per coloro che modificano video di grandi dimensioni in movimento, soprattutto considerando che l'applicazione supporta ora l'acquisizione contemporanea da quattro telecamere.

Un'altra innovazione degna di nota è Live Multicam in Final Cut Pro per iPad 2, che permette di registrare e monitorare contemporaneamente video utilizzando fino a quattro iPhone o iPad, oltre a regolare impostazioni della fotocamera come esposizione, fuoco e zoom in tempo reale.

La compagnia ha, inoltre, introdotto Final Cut Camera, una nuova applicazione per iPhone e iPad che offre controllo professionale su impostazioni come bilanciamento del bianco, messa a fuoco manuale e velocità dell'otturatore. Questa app, gratuita per tutti, è stata principalmente progettata per integrarsi con la funzionalità Live Multicam.

Le novità in Logic Pro

Per quanto riguarda Logic Pro, la prossima versione aggiunge strumenti generati tramite intelligenza artificiale per basso e tastiera, aggiungendo alle precedenti funzionalità automatizzate come il batterista virtuale. Una nuova caratteristica interessante è poi lo Stem Splitter, che sfrutta l'intelligenza artificiale per dividere registrazioni in quattro parti: batteria, basso, voce e altri strumenti. Inoltre, è stata introdotto il ChromaGlow, un nuovo effetto di riverbero alimentato da machine learning, che offre "cinque diversi stili di saturazione" per aggiungere calore, presenza e dinamismo alle tracce.

Le versioni per iPad di Final Cut Pro e Logic Pro sono disponibili a un prezzo mensile di 4,99 euro o un abbonamento annuale di 49 euro. Le versioni aggiornate di entrambe le applicazioni saranno compatibili con dispositivi che eseguono almeno iPadOS 17.4 o macOS Ventura 13.5. Apple raccomanda i suoi chip della serie M per sfruttare appieno le funzioni avanzate come i Session Players in Logic Pro e Stem Splitter.