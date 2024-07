Apple sta già lavorando a iOS 19: ecco cosa sappiamo

Mancano ancora circa due mesi e mezzo all'uscita di iOS 18, il nuovo sistema operativo per gli iPhone che promette innovazioni sia in ambito AI che per quanto riguarda altre funzionalità. É già possibile testare la beta di iOS 18, provando l'opzione per personalizzare le icone delle app nella schermata Home e tante altre novità.

Mentre gli utenti attendono con impazienza iOS 18, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito nella sua newsletter settimanale che Apple sta già lavorando anche su iOS 19, previsto per settembre del 2025. Il nome in codice interno per il prossimo sistema operativo iPhone è "Luck".

Parallelamente, sono in sviluppo altri software previsti per il 2025, tra cui macOS 16 (nome in codice "Cheer"), watchOS 12 ("Nepali") e visionOS 3 ("Discovery").

Mark Gurman si è limitato a condividere l'elenco dei nuovi software con i rispettivi nomi in codice. Naturalmente, visto l'anticipo e tutti i mesi che ancora devono trascorrere prima della presentazione di iOS 19, Gurman afferma che è ancora troppo presto per parlare delle effettive novità.

Questa notizia non rappresenta un'accelerazione delle tempistiche da parte di Apple, ma è parte del consueto calendario di sviluppo che prevede di adeguare il software agli hardware in fase di realizzazione.