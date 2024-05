Apple taglia i prezzi di iPad 10,9", ora si parte da 439€

In occasione dell'evento "Let Loose" di Apple trasmesso in data odierna, il brand di Cupertino ha annunciato una serie di importanti novità come i nuovi iPad Pro (con chip M4 e schermo OLED), la gamma iPad Air e le periferiche aggiornate Pencil Pro e Magic Keyboard.

Apple non ha pensato solamente a chi è alla ricerca di soluzioni sempre più aggiornate e prestazionali, ma anche apportato un sostanzioso taglio al listino del suo modello base, iPad 10,9", che passa dai precedenti 589€ agli attuali 439€. Per ottenere questo prezzo è necessario però acquistare il modello base da 64GB con WiFi (609€ con WiFi+Cellular), senza alcun accessorio aggiuntivo.

Rimane stabile a 609€ il prezzo della variante da 256GB, che può aumentare fino a 779€ qualora si desiderasse maggiore connettività. Gratis, invece, per entrambi i modelli, l'incisione che è applicabile sulla cover posteriore in una o due righe.

iPad 10,9" (10th) è mosso da un chip A14 Bionic e beneficia di uno schermo Display Liquid Retina; la fotocamera frontale orizzontale ha funzionalità ultra-grandangolo da 12MP, mentre quella posteriore, solo grandangolo, è sempre da 12MP con possibilità di registrare video in 4K. Questo modello a differenza dei nuovi Pro, Air e del precedente Mini, è disponibile nelle colorazioni Blu, Rosa, Giallo e Argento.