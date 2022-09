Tony Blevins ha dovuto lasciare l’azienda dopo una risposta volgare in un video rilasciato su Tik ToK.

Secondo Bloomberg, l’ormai ex vice presidente responsabile degli approvvigionamenti ha dovuto lasciare l’azienda per quanto avrebbe detto in un video pubblicato sul noto social lo scorso 5 settembre.

Blevins, all’interno dell’azienda, si occupava di siglare accordi con i fornitori così da ridurre il più possibile i costi per l’acquisto delle varie componenti. Ruolo di enorme importanza, se si pensa che era una tra le pochissime persone a lavorare a stretto contatto con Tim Cook, CEO dell’azienda di Cupertino.

Nello specifico l’uomo è stato avvicinato da Daniel Mac, famoso per produrre video dove chiede “che lavoro fai?” ai proprietari di auto particolarmente costose. Alla domanda, Tony Blevins, che in quel momento era alla guida di una Mercedes – SRL Mclaren (valore prossimo ai 350.000€), ha risposto “possiedo auto da ricchi, gioco a golf e palpeggio ragazze dal grosso seno” per poi aggiungere “ma durante i fine settimana e le principali festività non lavoro”.

Risposta che, abbastanza chiaramente, non deve essere piaciuta ai vertici di Apple: dopo aver ricevuto diverse segnalazioni Blevins ha dovuto lasciare il posto di lavoro.

L’uomo, che lavorava per l’azienda da oltre 22 anni, confermando il tutto alla stampa ha aggiunto che voleva cogliere l’occasione per chiedere scusa a chiunque si fosse sentito offeso dal suo maldestro tentativo di fare umorismo.

Allo stato attuale non è ancora noto chi sostituirà Blevins nell’incarico, quello che è sicuro è che ora è disponibile un posizione più che ambita e che non saranno pochi a farsi avanti.

Da parte nostra capiamo la reazione di Apple, sebbene nelle intenzioni di Blevins quanto detto dovesse essere una battuta, è innegabile che se a dirlo è un alto dirigente è automatico che venga coinvolta l’immagine stessa dell’azienda.

