Apple userà il grafene su iPhone 16 per risolvere i problemi di surriscaldamento

Gli utenti di iPhone hanno recentemente espresso preoccupazione per i problemi di surriscaldamento riscontrati da alcuni modelli di iPhone 15 poco dopo il loro rilascio. Apple ha prontamente risolto questi problemi con un aggiornamento software, ma ora circolano voci su una potenziale soluzione hardware per il prossimo iPhone 16.

Alcuni utenti di iPhone 15 e iPhone 15 Pro hanno riscontrato problemi di surriscaldamento fino al rilascio di iOS 17.0.3, che Apple ha attribuito a un software poco ottimizzato. Tuttavia, sembra che Apple stia considerando una soluzione più permanente per l'iPhone 16, il cui rilascio è previsto in futuro.

Il noto leaker @KosutamiSan ha fornito indicazioni sulla potenziale strategia di Apple per combattere il surriscaldamento dell'iPhone 16. Mentre l'iPhone 15 non può subire una modifica hardware a metà ciclo, l'iPhone 16 potrebbe incorporare un dissipatore di calore in grafene e un involucro della batteria in metallo.

La sfida risiede nello spazio limitato del design compatto dell'iPhone, il quale rende difficile incorporare dissipatori di calore tradizionali, spessi o pesanti. Il grafene, con la sua eccezionale conducibilità termica, si sta affermando come un materiale migliore per migliorare il trasferimento di calore nell'iPhone 16.

Senza ventola, gli iPhone si affidano al trasferimento passivo del calore attraverso il telaio del dispositivo e un dissipatore efficiente è fondamentale per abbassare la temperatura in eccesso.

In passato Apple ha esplorato diversi metodi di raffreddamento, tra cui le orami standard camere di vapore, ma queste opzioni si sono rivelate costose e hanno richiesto modifiche significative al design. Il grafene, se implementato, potrebbe essere la soluzione ideale per garantire che l'iPhone 16 gestisca in modo efficiente le temperature senza compromettere il design o il budget.

Vale la pena notare che @KosutamiSan è un leaker affidabile con una storia di previsioni accurate, ha mostrato in anticipo rispetto al lancio le porte USB Tipo-C degli iPhone 15. Tuttavia, come per ogni fuga di notizie, c'è possibilità che i piani cambino prima dell'annuncio ufficiale e queste informazioni devono essere considerate come una possibilità piuttosto che una certezza.