Meglio iPhone 16? Ora a soli 768€ per chi evita i top Android

L'iPhone 16 si presenta come uno smartphone interessante per chi desidera rimanere nell'ecosistema Apple senza affrontare il costo elevato dei modelli Pro. Per coloro che non trovano i top di gamma Android adatti alle proprie esigenze, questa è l'occasione perfetta per acquistare il nuovo smartphone Apple a un prezzo vantaggioso. Attualmente, su eBay, è possibile acquistarlo a soli 768,99€, applicando il codice sconto "PSPRGEN25". Grazie a questa promozione, il dispositivo raggiunge il prezzo più basso disponibile online, rendendolo conveniente rispetto ai canali di vendita tradizionali.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Apple iPhone 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di un Apple iPhone 16 è consigliato a chi vuole rimanere all'avanguardia con la tecnologia mobile. Questo telefono, dotato di un potente chip A18, rappresenta un importante salto generazionale rispetto al suo predecessore, offrendo prestazioni notevolmente migliorate. Chi desidera un telefono con prestazioni di alto livello, capaci di gestire giochi avanzati, applicazioni pesanti e multitasking, troverà nell'iPhone 16 il compagno ideale. Inoltre, grazie alla sua parte frontale in Ceramic Shield, due volte più forte del vetro di qualsiasi altro smartphone, è perfetto per chi dà priorità alla durabilità e alla resistenza alle cadute.

Per gli amanti della fotografia e dei video, l'iPhone 16 con i suoi 128GB di storage offre ampio spazio per salvare tutti i propri ricordi senza preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile. La combinazione di una tecnologia all'avanguardia e di una capacità di archiviazione generosa lo rende ideale per chi usa intensivamente lo smartphone per lavoro o per hobby che richiedono elevate prestazioni hardware e una grande quantità di memoria.

La connettività 5G garantisce poi velocità di download e upload senza precedenti, migliorando notevolmente l'esperienza online e la reattività dell'apparecchio nei giochi online e nelle applicazioni di streaming. Con una garanzia di 24 mesi, coloro che cercano tranquillità e affidabilità nel lungo termine faranno sicuramente una scelta saggia acquistando l'iPhone 16 su eBay

Vedi offerta su eBay