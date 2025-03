iPhone 16 a 779€ su Amazon! Il modello classico, non il 16e

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Su Amazon, l’Apple iPhone 16 è disponibile a soli 779€, con un incredibile sconto rispetto al prezzo di listino di 979€. Un risparmio significativo su uno degli smartphone più desiderati del momento, con il vantaggio di poter scegliere tra diverse colorazioni mantenendo la stessa percentuale di sconto.

Apple iPhone 16 128 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta rappresenta il prezzo più conveniente mai registrato per l’iPhone 16 su Amazon. Spesso gli sconti su prodotti Apple sono limitati o applicati solo a specifiche varianti, ma questa volta la promozione si estende alla maggior parte delle colorazioni disponibili. Ciò significa che potrete acquistare il modello che preferite senza dover scendere a compromessi, il tutto a un prezzo estremamente competitivo.

L’iPhone 16 offre prestazioni di alto livello, un design raffinato e un ecosistema software impeccabile, come da tradizione Apple. Acquistandolo con questa offerta, avrete accesso a tutte le sue potenzialità senza dover sborsare quasi 1.000€, come richiesto normalmente al momento del lancio. Un’occasione unica per chi desidera uno smartphone potente, affidabile e con aggiornamenti garantiti per molti anni.

Come accade spesso con offerte di questo calibro, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne al più presto per non rischiare di perdere questa promozione. L’iPhone 16 a 779€ rappresenta un’opportunità rara e difficilmente ripetibile, soprattutto su un marketplace come Amazon, dove le migliori offerte tendono ad andare a ruba in poche ore.

Vedi offerta su Amazon