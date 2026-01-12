Avatar di Ospite Web Spy #892 0
ma che senso ha, se lo dai al governo poi lo vedono tutti
se vuole essere più tranquillo investa su postmarketOS o simili (o su alternative Android come Lineage o Graphene)
Non credo che l'India sia diversa dalle altre "nazioni" (virgolette d'obbligo, date le divisioni interne, il numero di lingue parlate, le religioni dominanti, ecc.).
Siamo in un periodo storico in cui l'autoritarismo, che genera automaticamente totalitarismo, sta aumentando ovunque, ed è ovvio: da una parte il potere dato dalla tecnologia è irresistibile per tutti gli psicopatici che governano gli Stati (tutti gli Stati), dall'altra la sempre maggiore destabilizzazione sociale, unita alle grandi popolazioni e ai grandi territori, obbligano al controllo capillare delle masse (benvenuta UE, con il vero motivo per voler creare una milizia europea, per l'Europol, per il Chat Control, ecc.).
Ovviamente il controllo totale dello smartphone è una parte importante di questo processo, visto che dice costantemente dove siamo (anche triangolando la posizione con le antenne) e spesso cosa facciamo, come sa bene l'ICE americana, solo per fare un esempio fra i tanti.
Vediamo come va a finire.
