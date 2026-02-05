REDMAGIC 11 Air, un mostro di potenza a un prezzo incredibile

Parlare di REDMAGIC, oggi, significa parlare di un ecosistema che si è espanso ben oltre il concetto tradizionale di gaming phone. Il marchio ha costruito la propria identità sull’innovazione costante, spaziando da smartphone ad accessori, tablet, laptop e periferiche pensate per il gaming in mobilità, ma la visione dell'azienda rimane sempre la stessa: potenza estrema senza compromessi.

Il REDMAGIC 11 Air (di cui trovate le nostra recensione completa qui) rappresenta la sintesi più recente di questa filosofia, uno smartphone progettato con l'obiettivo di rendere gli smartphone da gaming "per tutti", senza però dover scendere ai compromessi che un design più contenuto porterebbe con se.

Prestazioni incredibili in meno di 8 millimetri

Al centro di tutto troviamo la piattaforma hardware con la quale l'azienda, e questo REDMAGIC 11 Air, parlano direttamente alle necessità dei giocatori mobile.

La combinazione tra Snapdragon 8 Elite e RedCore R4 non è una accoppiata casuale, ma un’architettura pensata per mantenersi sempre stabile e performante anche quando il carico diventa oneroso e le temperature elevate.

Il processo produttivo TSMC a 4 nm fa da fondamenta a una CPU Oryon fino a 4.32 GHz e a una GPU Adreno 830 a 1.250 MHz, numeri che si traducono in fluidità costante, tempi di risposta rapidi e frame rate che non tentennano mai.

A completare questo quadro troviamo il sistema di scheduling RedCore R4 + CUBE, che gestisce CPU, GPU e temperature per mantenere sempre ogni aspetto il più bilanciato possibile in relazione al carico di lavoro richiesto dall'utente.

Il risultato sono delle prestazioni incredibili senza dover scendere a patti con la grafica. Il tutto fruibile per ore senza tentennamenti ed episodi di throttling, evitando quei cali drastici di prestazioni che vengono accusati anche dai top di gamma più blasonati, in virtù di una gestione delle risorse non ottimizzata per il gaming.

A supportare il tutto troviamo due configurazioni: 12/256 e 16/512, entrambe dotate di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1. Una combinazione che garantisce multitasking veloce, trasferimento dei dati rapidissimo e caricamenti istantanei.

Il ritorno di ICE

La potenza, senza senza una buona gestione termica non serve a nulla. REDMAGIC, difatti, riporta sulla serie Air il suo ICE Cooling System, che comprende una ventola da 24.000 RPM, strati di grafene ad alta efficienza e una fra le camere di vapore più grandi mai viste su uno smartphone.

Questi tre componenti lavorano in perfetta sinergia, per mantenere sempre a regime le temperature della componentistica interna, evitando cali di prestazioni.

La gestione termica, inoltre, viene assistita dall'IA, la quale interviene in tempo reale, bilanciando le frequenze di CPU, e GPU, e regolando la velocità della ventola. In pratica, lo smartphone si adatta alle esigenze e al lavoro richiesto dall'utente e non il contrario.

Una scheda tecnica di prim'ordine

La parte frontale del REDMAGIC 11 Air è dominata da un display OLED da 6.85 pollici con una risoluzione di 2688×1216, 144 Hz di refresh rate e 960 Hz di campionamento touch. Questo significa movimenti fluidi e input ultra precisi, fondamentali nei titoli competitivi.

Le cornici sottilissime portano il rapporto schermo/corpo al 95.1%, creando l'illusione di avere fra le mani uno smartphone privo di bordi.

La tecnologia Magic Touch affina ulteriormente la precisione al tocco dell'utente, mentre la resa cromatica è ottimizzata per garantire immagini vivide e colori naturali.

I doppi speaker stereo con DTS:X Ultra vanno a completare l'esperienza assieme al feedback aptico che sfrutta dei motori lineari X axis per garantire una vibrazione sempre presente, precisa e morbida.

Sul fronte fotografico è presente un sistema a doppia fotocamera supportato da una serie di algoritmi gestiti dall'intelligenza artificiale, per garantire sempre scatti capaci di soddisfare le esigenze degli utenti di oggi.

La camera frontale, invece, è stata posta sotto al display per non "disturbare " i giocatori. Anch'essa viene supportata dall'IA per garantire una pulizia d'immagine quando viene chiamata in causa per un selfie rapido e per una videochiamata.

A swoddisfare i videogiocatori più esigenti ci pensano i trigger aptici a 520 Hz, capaci di garantire un input sempre reattivo e un comfort che ricorda quello offerto dai controller tradizionali.

Come da tradizione per REDMAGIC, l'immancabile X Gravity Gaming Center permette di personalizzare ogni singola impostazione per ogni gioco presente nella propria libreria, oltre a gestire tutti gli accessi ai più celebri servizi di cloud gaming.

Un hardware del genere, ovviamente, ha bisogno di una batteria che lo sorregga a dovere, motivo per il quale REDMAGIC ha installato nell'11 Air una batteria da 7.000 mAh, capace di garantire sessioni prolungate di gaming, streaming o utilizzo multimediale senza l’ansia costante del cavo.

E quando serve ricaricare, entrano in gioco gli 80W di ricarica rapida, che riducono i tempi morti e riportano in vita il dispositivo in tempi super-rapidi.

Nonostante tutto questo, l'aspetto più sorprendente del REDMAGIC 11 Air risiede nel suo design. L'azienda ha puntato tutto su un corpo sottile e curvo (7,85 millimetri di spessore e 207 grammi di peso), adornato da un design tecnico, trasparenze tattiche e un'illuminazione RGB appena accennata.

È il modello più elegante e leggero della lineup di REDMAGIC, progettato per garantire il comfort più assoluto anche durante utilizzi prolungati.

Early Bird Offer e lancio ufficiale

REDMAGIC 11 Air è disponibile in due configurazioni (12/256 e 16/512), vendute a un prezzo di listino di 499€ e 599€, entrambe disponibili in due colorazioni diverse.

L'azienda, però, ha voluto organizzare una Early Bird Offer, per permettere ai primi acquirenti di risparmiare ulteriormente. Dal 5 al 10 febbraio 2026 sarà possibile ottenere, visitando il sito ufficiale di REDMAGIC a questo indirizzo, il voucher Early Bird che garantisce 30 euro di sconto a fronte di una spesa irrisoria di un singolo euro.

Con il voucher si potrà acquistare il REDMAGIC 11 Air a un prezzo scontato, 24 ore prima dei clienti normali e ottenere, inoltre, uno stand REDMAGIC esclusivo per lo smartphone.

L’Early Bird Access è fissato per il 10 febbraio, mentre le vendite ufficiali globali inizieranno l’11 febbraio 2026.

Per chi cerca uno smartphone da gaming con una scheda tecnica da urlo, un prezzo imbattibile e un design maggiormente "canonico" il REDMAGIC 11 Air si presenta come il modello da battere nel 2026.

Scopri REDMAGIC 11 Air