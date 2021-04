Apple VS Unione Europea: multa di 27 miliardi per abuso di posizione dominante?

Ci sono aggiornamenti sulla vicenda Apple VS Spotify, con quest’ultima che ha deciso di denunciare l’azienda di Cupertino per ovvi impedimenti nel far valere la propria proposta in egual misura a quanto offerto da Apple Music.

Lo scontro si sta consumando sul campo di battaglia dell’App Store e potrebbe costare ad Apple una condanna di 27 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante. Un comportamento che avvantaggerebbe i soli servizi analoghi offerti dalla società fondata da Steve Jobs.

La commissaria Europea alla concorrenza Margrethe Vestager ha rilasciato una dichiarazione preliminare in un post scrivendo: “questa la nostra conclusione preliminare: Apple viola il diritto della concorrenza dell’UE. Apple Music compete con altri servizi di streaming musicale ma la società addebita commissioni elevate ai rivali nell’App Store e vieta loro di informare sulle opzioni di abbonamento alternative. A perderci sono i consumatori.”

In questo quadro si evincerebbe un netto vantaggio a favore dei servizi forniti dall’azienda di Cupertino, in quanto agli sviluppatori terzi non verrebbe concesso altro che lo strumento acquisto in-app. In questo modo si mette in dubbio una sana e libera concorrenza in quanto le App di terze parti che offrono il medesimo servizio si troverebbero in difetto rispetto ad una gestione dell’App Store in mano alla stessa azienda che fa le regole per presenziarci.

Spotify chiede di avere le stesse possibilità di competizione con la stessa visibilità e opportunità che Apple Music detiene. Insomma, la questione va avanti con parole non proprio confortanti per la società sotto inchiesta. Nel mentre l’indagine da parte della commissaria Vestager va avanti e presto sapremo altri dettagli e se Apple dovrà pagare una multa così importante da 27 miliardi di dollari.