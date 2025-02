Apple Watch 10 è più silenzioso del solito? Non sei solo

L'ultimo smartwatch di punta di Apple, l'Apple Watch Series 10, sembra essere afflitto da un problema allo speaker che sta causando frustrazione tra numerosi utenti. Segnalazioni crescenti online indicano che l'altoparlante del dispositivo, dopo un periodo di utilizzo variabile, inizia a emettere un suono attutito, distorto o addirittura gracchiante, rendendo difficile o impossibile l'ascolto di chiamate, musica e altre notifiche audio.

Il problema, che sembra essere emerso negli ultimi quattro mesi, è documentato in numerosi post sui forum di supporto Apple e sul subreddit dedicato all'Apple Watch. Gli utenti descrivono un progressivo deterioramento della qualità audio, con il suono che diventa sempre più ovattato fino a risultare quasi inudibile. La frustrazione è palpabile, soprattutto considerando il prezzo premium del dispositivo e la reputazione di Apple per la qualità costruttiva.

Al momento, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al problema. Non è chiaro quanti utenti siano effettivamente colpiti, ma la quantità di segnalazioni online suggerisce che non si tratta di un problema isolato a pochi dispositivi. Alcuni utenti hanno riferito di aver sostituito il proprio Apple Watch Series 10 con un nuovo modello, solo per riscontrare lo stesso problema dopo pochi giorni o settimane di utilizzo. Questo dettaglio solleva preoccupazioni sulla possibilità che il difetto sia legato a un problema di progettazione hardware piuttosto che a un singolo lotto di produzione difettoso.

Diversi utenti hanno provato a risolvere il problema in autonomia, ipotizzando che la causa potesse essere l'accumulo di umidità o residui all'interno del diffusore. Alcuni hanno utilizzato la funzione "Water Lock" dell'Apple Watch, progettata per espellere l'acqua dal dispositivo, mentre altri hanno ipotizzato che il problema potesse essere causato da lozioni per le mani o altri cosmetici, diventati più comuni con l'arrivo della stagione fredda. Tuttavia, anche evitando le creme per le mani e utilizzando il Water Lock non sembra esserci stato un miglioramento della situazione, alimentando il sospetto che il difetto sia di natura più profonda.

Non è la prima volta che un dispositivo Apple è colpito da un problema diffuso. In passato, l'azienda ha affrontato situazioni simili lanciando programmi di assistenza dedicati per la riparazione gratuita dei dispositivi interessati. Tuttavia, questi programmi sono generalmente riservati a problemi hardware. Se il problema dello speaker dell'Apple Watch Series 10 fosse invece di natura software, Apple potrebbe potenzialmente risolverlo rilasciando un aggiornamento del sistema operativo watchOS. Tuttavia, le testimonianze degli utenti, che riportano il ripresentarsi del problema anche su dispositivi sostitutivi, sembrano puntare verso un difetto hardware.

In attesa di una soluzione definitiva da parte di Apple, gli utenti colpiti dal problema possono ricorrere a una soluzione temporanea: utilizzare AirPods o altri dispositivi audio Bluetooth per riprodurre musica e gestire le chiamate. Questa soluzione bypassa lo speaker integrato dell'Apple Watch, consentendo di continuare a utilizzare le funzionalità audio del dispositivo senza problemi.

Questo problema rappresenta un potenziale danno d'immagine per Apple, soprattutto considerando che l'Apple Watch Series 10 è un prodotto di fascia alta. La mancanza di una comunicazione ufficiale e di una soluzione tempestiva rischia di alimentare l'insoddisfazione degli utenti e di minare la fiducia nel marchio.