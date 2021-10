Apple Watch 7 arriverà molto prima di quanto si pensi

Nell’annunciare i suoi nuovi device all’interno dell’evento “California Streaming” del 14 settembre, Apple era stata particolarmente criptica riguardo alla data della messa in commercio del nuovo Apple Watch 7. L’ultimo smartwatch della casa di Cupertino, caratterizzato da un display più ampio del 20% rispetto al modello precedente, è stato infatti presentato come “in arrivo questo autunno”, senza ulteriori precisazioni sulle date di uscita o di apertura dei preordini.

Le prime indiscrezioni sono trapelate già la scorsa settimana, quando l’analisi della documentazione legale relativa al nuovo Apple Watch aveva portato alla luce l’esistenza di un modulo di comunicazione segreto per la trasmissione wireless di dati, probabilmente per uso di assistenza e diagnostica da parte di Apple. Nelle ultime ore sono tuttavia emersi ben due rumor in base ai quali la data di uscita di Apple Watch 7 sarebbe molto più vicina di quanto si pensi.

Il primo rumor proviene da Jon Prosser della testata Front Page Tech, noto per diramare frequenti (ma non sempre precisi) leak relativi al mondo Apple: come si può leggere nell’articolo dedicato, più fonti vicine all’azienda avrebbero rivelato che l’apertura dei preordini per Apple Watch 7 è prevista addirittura per settimana prossima, mentre le prime spedizioni dovrebbero partire dalla metà del mese di ottobre.

Prosser rivela inoltre che la stampa ha iniziato a ricevere da Apple le prime notizie riguardo agli Apple Watch 7 da ricevere in prova, ancora una volta però contenenti un vago riferimento al “più informazioni nelle prossime settimane”, ancora senza l’indicazione di una data esatta.

Il secondo rumor proviene invece da una fonte ben poco convenzionale: si tratta della casa di moda Hermès, in realtà partner di Apple per la vendita di cinturini pensati proprio per il nuovo Apple Watch. Un utente di Twitter di nome Ardavon Nazari ha infatti richiesto informazioni al servizio clienti di Hermès sulla disponibilità del prodotto, ottenendo una risposta più precisa di quanto si potesse mai sperare:

Se le date diffuse da Hermès fossero corrette (e trattandosi di un servizio clienti aziendale non c’è motivo di dubitarne, come è invece il caso delle non meglio specificate fonti citate da Prosser) i due leak si sovrapporrebbero perfettamente, con l’apertura dei preordini per Apple Watch 7 fissato per la seconda settimana di ottobre e le prime spedizioni in arrivo entro metà mese.