Apple Watch 7 potrebbe essere di enorme aiuto contro il diabete

Apple Watch 7 e Galaxy Watch 4 potrebbero fare un altro salto in avanti per quanto concerne il monitoraggio della salute delle persone. Fino ad ora si sono raggiunti standard importanti come il monitoraggio del battito cardiaco, ivi comprese situazioni che interessano aritmie, ma anche del livello di pressione sanguigna. Un enorme valore aggiunto per milioni di persone, considerando anche il fatto siano operazioni quasi automatiche e non invasive.

La tecnologia va avanti veloce e, secondo ciò che riferisce ETNews, Samsung è in dirittura d’arrivo nel fornire uno smartwatch che possa monitorare il glucosio nel sangue. Secondo la fonte, oltre la società coreana, anche il prossimo Apple Watch 7 sarà capace di farlo.

Se una tecnologia del genere fosse già pronta, sarebbe un gigantesco vantaggio per tutti i diabetici perché potrebbero essere sotto controllo quando vogliono, dove vogliono e in modo totalmente non invasivo. Sempre parando di monitoraggio medico tramite smartwatch, un recente studio ha dato risultati molto incoraggianti riguardo battito cardiaco misurato da Apple Watch e Covid-19.

Ma come funziona il monitoraggio?

Innanzi tutto la misurazione avviene tramite la tecnica della spettroscopia Raman che utilizza la diffusione di una radiazione elettromagnetica monocromatica su una determinata superficie. In questo modo si può analizzare la composizione chimica che è presente e, in questo caso, parliamo della quantità di glucosio all’interno del sangue.

Chiaramente, oltre che a dare un gigantesco aiuto agli individui affetti da forme di diabete, una tecnologia del genere potrebbe essere impiegata anche su persone che ne sono prive, in modo tale da adottare uno stile di vita sano e ancora più accurato monitorando il parametro sanguigno.

ETNews riporta che i grandi brand come Samsung ed Apple la impiegheranno su Watch 4 e Watch serie 7 ma che non potranno introdurla contemporaneamente in ogni Stato. Questo perché ognuno deve avere il benestare degli organi di controllo medici che certificheranno l’efficacia di una tecnologia così importante.