Apple Watch diagnostica il Covid? Sì, secondo questo studio

Durante il periodo iniziale della attuale situazione pandemica sono stati svolti degli studi che andavano ad evidenziare come Apple Watch fosse capace di rilevare piccolissimi cambiamenti a livello di battito cardiaco, fino a 7 giorni prima della comparsa dei primi sintomi che l’infezione da Covid-19 provoca.

Uno di questi, di cui riportiamo i risultati, è quello realizzato dal Mount Sinai Health System. La ricerca è stata condotta dal professor Michael Snyder e ha dimostrato come la frequenza cardiaca di circa due terzi di 300 operatori sanitari sia variata durante il corso dell’incubazione. Questa è stata misurata facendo tenere loro al polso, dal 29 aprile al 29 settembre, Apple Watch.

Durante questo periodo di tempo, i ricercatori sono riusciti ad individuare gli operatori sanitari che hanno contratto il Covid, dai 4 ai 7 giorni prima della comparsa dei sintomi. I risultati dello studio sono stati così interessanti che ha indotto il team a creare un sistema di allarme che avvisa quando la frequenza cardiaca cambia con fluttuazioni del battito diverse e prolungate nel tempo.

Il professor Michael Snyder ha affermato di aver provato lui stesso l’allarme, e di aver ricevuto l’avviso di variazione frequenza cardiaca per un tempo sufficiente a destare sospetti. Così facendo ha disdetto una riunione alla quale doveva partecipare di persona per evitare di poter contagiare le persone vicine a lui.

Chiaramente Apple Watch non sostituisce un test fatto a posta per conoscere l’esito dell’infezione ma può aiutare a compensarne i difetti della strategia per arrivare a tale risultato. Il fatto che poi generalmente sta al polso quasi 24 ore su 24, diventa un continuo test non invasivo che può rilevare differenze in ogni momento.

Lo studio è disponibile integralmente qui ed è interessante notare che dispositivi come Apple Watch ed altri smartwatch siano capaci di tracciare le variazioni del battito cardiaco anche dei portatori senza sintomi della malattia: gli asintomatici.