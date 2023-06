Desiderate uno smartwatch performante, elegante e soprattutto di ottima qualità, ma non volete spendere una fortuna? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa ottima offerta sull’eccellente Apple Watch SE GPS, disponibile su Unieuro con un imperdibile sconto di ben 60,00€!

Oggi, infatti, potrete farlo vostro a soli 249,00€ anziché 309,00€, risparmiando così il 19% sul presso di listino. Si tratta di un’occasione da non perdere, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Teniamo però a precisare che l’offerta è valida solo online, per cui vi invitiamo ad effettuare il vostro acquisto quanto prima.

Questo straordinario smartwatch è fino al 20% più veloce del modello precedente, garantendovi una fluidità senza pari. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi potrete indossarlo senza preoccupazioni anche durante le vostre nuotate. Elegante e leggero, sarà un vero gioiello al vostro polso.

Ma non è tutto: l’Apple Watch SE GPS è dotato di un’ampia gamma di funzioni che vi supporteranno durante l’attività fisica: infatti, potrete utilizzare le app Allenamento e Fitness per ottenere consigli personalizzati sugli esercizi da fare e per tenere sotto controllo i vostri progressi. Grazie al monitoraggio del sonno e alla misurazione del battito cardiaco, poi, potrete prendervi cura della vostra salute in modo intelligente.

E se vi piace ascoltare musica durante i vostri allenamenti, con questo smartwatch potrete anche godervi le vostre playlist, podcast e audiolibri preferiti direttamente dal vostro polso. Inoltre, riceverete notifiche SMS ed e-mail e potrete anche rispondere alle chiamate, sfruttando tutte le incredibili caratteristiche dell’Apple Watch SE GPS con un semplice tocco.

Certamente da menzionare la possibilità di pagare i vostri acquisti utilizzando Apple Pay direttamente dal vostro nuovo smartwatch, in modo comodo, semplice e sicuro. Infine, vi ricordiamo che l’Apple Watch SE GPS è compatibile con iPhone 8 o successivi con iOS 16 o versioni successive.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

