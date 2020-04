Asus ExpertBook B9 (9450) arriva in Italia: Intel Core i7 Comet Lake in appena 870 grammi

Vi abbiamo parlato dell’Asus ExpertBook B9 (9450) a gennaio, in occasione del CES 2020 di Las Vegas. Si tratta di un ultrabook unico nel suo genere che, in un peso di appena 870 grammi, riesce a concentrare una potenza hardware non indifferente, specie nella configurazione per il nostro mercato. L’azienda taiwanese ne ha infatti annunciato la disponibilità in Italia al prezzo di 1.899 euro.

Sotto lo scocca c’è il processore Intel Core i7-10510U (Comet Lake), caratterizzato da architettura quad-core con Hyper-Threading a 1,8 GHz, in grado di toccare i 4,9 GHz. La piattaforma hardware è coadiuvata da 16 Gigabyte di RAM LPDDR3 e da un SSD NVMe da 1 Terabyte (presente lo spazio per una seconda unità di storage). La parte grafica è affidata alla scheda integrata Intel UHD 620, mentre la connettività è garantita dal Wi-Fi 6 e dal Bluetooth 5.0.

Il display da 14 pollici Full-HD (che garantisce una copertura dello spazio sRGB del 100%) è stato incastonato in uno chassis riconducibile a un 13 pollici. La scocca è realizzata in lega di magnesio e litio, che risulta estremamente leggera ma altrettanto resistente, tanto da poter permettere all’ultrabook di soddisfare alcuni standard militari di durabilità. Insomma, quando sarete in viaggio non ci si dovrà preoccupare del peso o di eventuali botte accidentali.

Per quanto riguarda la dotazione di porte, Asus è riuscita a integrare due USB 3.1 Gen1 Type-C Thunderbolt 3, una USB 3.1 Gen2 Type-A, una HDMI, un jack da 3,5 mm combo e una particolare uscita micro HDMI dedicata alla connessione Ethernet. In più, questo ExpertBook B9 può contare sul numberpad 2.0, il tastierino numerico virtuale integrato nel touchpad che abbiamo già avuto modo di conoscere su altri prodotti della linea consumer.

Tra le altre caratteristiche abbiamo cerniere ErgoLift che sollevano il portatile per migliorare scrittura e raffreddamento, fotocamera IR compatibile con Windows Hello, audio certificato Harman-Kardon e integrazione con Amazon Alexa. Tutto questo senza dimenticare l’integrazione tra hardware e software garantita dalla piattaforma Intel vPro, di cui potete conoscere tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.