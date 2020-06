ASUS Rog Phone 3 ha una data di lancio ufficiale

Asus ROG Phone 3 è molto vicino: lo smartphone di fascia alta sarà svelato a luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore mediante un post pubblicato nel social network Weibo. Un flagship molto atteso, che avrà certamente delle specifiche tecniche interessanti. Solo pochi giorni fa, ROG Phone 3 è diventato lo smartphone più potente di AnTuTu.

Finalmente, dopo non poche indiscrezioni – tra cui un nuovo possibile design -, Asus ha recentemente annunciato che il nuovo smartphone pensato per i videogiocatori sarà ufficialmente presentato a luglio. Non conosciamo la data esatta, ma ricordiamo che l’evento dedicato a ROG Phone 2 è stato organizzato lo scorso 22 luglio. Per quanto riguarda la scheda tecnica del nuovo dispositivo, potremmo trovare le seguenti specifiche:

SoC Snapdragon 865 ;

; 16 GB di RAM;

di RAM; 512 GB di memoria interna;

di memoria interna; Una batteria da 5.800 mAh ;

; Tre sensori posteriori (quello principale da 64 MP);

Display AMOLED con diagonale da 6,59 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate a 144 Hz.

Insomma, qualora le indiscrezioni venissero confermate, ci troveremmo davanti a uno smartphone con delle ottime specifiche, pronto a competere con Xiaomi Black Shark 3 (disponibile su Amazon), Lenovo Legion (in arrivo a luglio) e Oppo Find X2 Pro (disponibile su Amazon).