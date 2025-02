Asus Zenfone 12 Ultra è ufficiale con jack da 3,5mm e tantissima IA

Asus ha presentato ufficialmente lo Zenfone 12 Ultra, il suo nuovo smartphone di punta. Il dispositivo si distingue per il processore Snapdragon 8 Elite, un sistema di stabilizzazione gimbal ibrido di quarta generazione per la fotocamera principale e un'ampia gamma di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, sia on-device che cloud. Il lancio europeo è previsto per oggi, con un prezzo di listino di 1.100 euro, ma con un'offerta di lancio a 1.000 euro per chi lo acquista entro il 28 febbraio.

Asus ha sorpreso il mercato annunciando con largo anticipo il suo nuovo flagship, lo Zenfone 12 Ultra. A differenza del suo predecessore, lanciato a metà luglio, il nuovo modello arriva sugli scaffali europei, taiwanesi e di Hong Kong già oggi 6 febbraio, segnando un cambio di strategia per l'azienda taiwanese.

Il cuore pulsante dello Zenfone 12 Ultra è il nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Questo processore promette un significativo balzo in avanti nelle prestazioni: la CPU è più veloce del 45%, la GPU del 40% e le capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale (NPU) sono incrementate del 40%. Il SoC è affiancato da un massimo di 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di storage UFS 4.0, garantendo fluidità e reattività in ogni situazione.

L'intelligenza artificiale è uno dei pilastri centrali dello Zenfone 12 Ultra. Asus ha implementato soluzioni AI sia on-device che basate sul cloud. Il dispositivo integra il modello Llama 3 8B di Meta, che opera localmente per offrire una sintesi testuale di alta qualità.

Ma le funzionalità AI non si fermano qui. AI Call Translator 2.0 offre traduzione vocale in tempo reale, non solo per le chiamate standard, ma anche per le app di messaggistica che supportano le chiamate VoIP. L'app "Registratore" si arricchisce di AI Transcript 2.0, con identificazione di più interlocutori, riassunto e traduzione. L'intelligenza artificiale è anche in grado di riassumere articoli e documenti.

Il comparto fotografico dello Zenfone 12 Ultra presenta importanti novità. Il sensore principale è un Sony Lytia-700, che sostituisce l'IMX890 del modello precedente. L'aggiornamento più significativo è il sistema di stabilizzazione gimbal ibrido a 6 assi, giunto alla quarta versione. Questo sistema è in grado di correggere movimenti fino a ±5°, un miglioramento del 66% rispetto allo Zenfone 11 Ultra.

La fotocamera teleobiettivo da 32MP offre anch'essa stabilizzazione ottica, zoom ottico 3x e HyperClarity zoom da 10-30x. Completa il quadro una fotocamera ultra-grandangolare da 120°. La fotocamera frontale utilizza un sensore RGBW da 32MP con un obiettivo da 90°.

Lo Zenfone 12 Ultra è dotato di un display OLED Samsung E6 da 6,78 pollici, simile a quello del modello precedente. Si tratta di un pannello LTPO con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz (con un'opzione a 144Hz per i giochi supportati), una luminosità di picco di 2.500 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Lo smartphone ospita una batteria a doppia cella da 5.500mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata da 65W (da 0% a 100% in 39 minuti) e wireless da 15W (Qi 1.3). Asus promette fino a 26 ore di autonomia.

Asus mantiene il jack audio da 3,5mm, una rarità nei flagship moderni, e include la tecnologia Dirac Virtuo for Headphones per un'esperienza audio migliorata sia con cuffie cablate che wireless. Il telefono è dotato anche di altoparlanti stereo multi-magnete.

Sul fronte della connettività, lo Zenfone 12 Ultra offre supporto dual-SIM 5G, con un carrellino per due nano-SIM e, novità di quest'anno, una eSIM, particolarmente utile per i viaggi.

Asus ha posto l'accento sulla sostenibilità, utilizzando alluminio riciclato al 100% per il telaio e vetro riciclato al 22% per lo schermo. Il telefono è disponibile in tre colorazioni: Sage Green, Ebony Black e Sakura White, e mantiene la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Lo Zenfone 12 Ultra è disponibile da oggi in Europa (escluso il Regno Unito, per ora), Taiwan e Hong Kong. Il prezzo di listino è fissato a 1.100 euro, ma Asus offre un prezzo speciale di 1.000 euro per gli acquirenti che lo ordineranno tra il 6 e il 28 febbraio. Asus ha anche annunciato che il nuovo modello sarà lanciato in Giappone, con dettagli che verranno comunicati a breve.